Confirmado por el BOE: el puente festivo de 4 días que tendrán estas 9 comunidades de España en diciembre

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LO ESENCIAL Las claves El traslado del festivo del Día de la Constitución (6 de diciembre) al lunes 7 permitirá disfrutar de un puente de cuatro días del 5 al 8 de diciembre en nueve comunidades autónomas y Melilla. Las comunidades autónomas beneficiadas son Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y La Rioja. El martes 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, se mantiene como festivo nacional no sustituible en todo el territorio español según lo fijado en el BOE. En las regiones donde no se ha trasladado el descanso al lunes 7, esa jornada será laborable ordinaria, a expensas de los festivos locales o convenios específicos.

El calendario laboral de diciembre de 2026 dejará un puente de cuatro días para los trabajadores de nueve comunidades autónomas. El motivo está en la coincidencia del Día de la Constitución, el 6 de diciembre, con domingo, lo que permitirá trasladar el descanso al lunes 7 en estos territorios.

De esta forma, quienes tengan una jornada habitual de lunes a viernes podrán enlazar desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre. Esta última fecha corresponde a la Inmaculada Concepción, festivo nacional no sustituible en todo el país.

La relación de fiestas laborales para 2026 fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) mediante la resolución de la Dirección General de Trabajo. El documento recoge los festivos comunicados por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla para el conjunto del próximo año.

Comunidades con festivo

Las comunidades que tendrán libres el lunes 7 son Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y La Rioja. En estos territorios, el calendario laboral contempla el descanso del lunes siguiente al Día de la Constitución, que este año cae en domingo.

Melilla también ha fijado el lunes 7 como festivo en su calendario laboral de 2026, por lo que sus trabajadores podrán disfrutar del mismo puente. De este modo, el descanso se extiende a 10 territorios de España, sumándose a las nueve comunidades autónomas anteriormente mencionadas.

El traslado del descanso no se aplica en todas las comunidades. En aquellas donde el lunes 7 no figura como festivo, será una jornada laborable ordinaria, por lo que no se formará el mismo puente de cuatro días. Los trabajadores deberán consultar, además, los festivos locales de su municipio.

Conviene tener en cuenta que el calendario laboral puede variar según el municipio y el sector profesional. Aunque el lunes 7 sea festivo en estos territorios, algunos trabajadores tendrán que atender servicios esenciales o turnos establecidos por sus empresas, con las compensaciones que correspondan según el convenio.

El martes 8 de diciembre se celebra la Inmaculada Concepción, una de las fiestas nacionales que no pueden ser sustituidas por las comunidades autónomas. Por este motivo, el festivo aparece en el calendario laboral de todos los territorios, con independencia de que hayan trasladado o no el descanso del día 6.

Tanto en las nueve comunidades mencionadas como en Melilla se formará un periodo de cuatro días consecutivos de descanso para quienes no trabajen durante el fin de semana. En el resto de España, el lunes 7 será laborable, salvo que exista algún festivo local o una condición particular en el calendario de trabajo.