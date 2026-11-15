El presidente del Gobierno hace hincapié en que dicha clave está en “construir vivienda asequible”. Más información:

Pedro Sánchez, propietario de dos pisos, sobre la vivienda: “La clave no es construir el mayor número posible”

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez defiende en 'La Revuelta' que la clave de la vivienda no es construir más, sino garantizar vivienda asequible. El presidente señala que la ley de la oferta y la demanda no funciona por sí sola en este mercado y aboga por la regulación pública. Sánchez critica que las comunidades autónomas del PP y Vox se nieguen a aplicar la Ley de Vivienda aprobada en 2023. Pone de ejemplo a Cataluña, donde el precio del alquiler en zonas tensionadas se ha contenido, frente al incremento registrado en Madrid.

Crisis de la vivienda. Sin duda, será uno de los temas clave de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Incluso, tendrá su ‘aperitivo’, con una huelga general el 11 de noviembre que reivindica salarios dignos para acceder a una vivienda digna.

¿Cuál es la opinión de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, sobre este asunto? “La clave no es construir el mayor número posible, sino construir vivienda asequible”, afirmó en La Revuelta.

No fue el único punto en el que hizo hincapié. También subrayó la falta de colaboración de las comunidades autónomas gobernadas por la oposición, que no aplican la Ley de Vivienda aprobada en 2023.

Construcción y regulación

Pedro Sánchez comparó en el programa de David Broncano la situación de la vivienda con una bicicleta con dos pedales. Uno de ellos sería la construcción de vivienda; el otro, la regulación pública.

“En la construcción de viviendas tú puedes construir muchas viviendas. Antes de la crisis financiera, España construyó 4 millones y medio y el precio de la vivienda no paró de subir”, recordó el presidente.

Y añadió: “Por lo tanto, esa ley de la oferta y la demanda no es tan evidente. ¿Cuál es la clave? No es solo construir el mayor número de viviendas posible, sino construir vivienda asequible”.

En el caso del otro pedal, el de la regulación, remarcó que el Gobierno aprobó una Ley de Vivienda que muchas autonomías y ayuntamientos se niegan a aplicar. Y puso como ejemplo Cataluña y Madrid.

En aquellas zonas de Cataluña que son zonas tensionadas, el precio del alquiler de vivienda no ha subido tanto, según el presidente. Mientras que, en Madrid, no ha sucedido esto.

¿Queremos o no regular el sector de la vivienda? ¿Queremos o no intervenir un mercado que no funciona? Lo que está claro es que la oferta y la demanda no casan”, sostuvo en el programa de televisión.

Y concluyó: “Se debería poder intervenir. Lo hemos hecho con la Ley de Vivienda. Lo que pasa es que son competencias que están compartidas con las comunidades autónomas. Y los ayuntamientos y las comunidades autónomas que se niegan a hacerlo son las del PP con Vox”.