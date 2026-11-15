Miriam, dueña de una administración de lotería: "De los 20 € de un décimo de Navidad, ganamos 90 céntimos"

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LO ESENCIAL Las claves Miriam Jiménez, al frente de Gaia Loterías en Sant Boi de Llobregat, revela que la comisión que obtienen los loteros es de solo 90 céntimos por cada décimo de 20 euros vendido. La administración vive su época fuerte con el Sorteo de Navidad, tras haber repartido en años anteriores un segundo y un tercer premio, acumulando millones de euros repartidos. El negocio celebra el 'Calvos Fest', una singular tradición festiva y de superstición en la que regalan décimos a los vecinos calvos y frotan los billetes en sus cabezas para atraer la suerte.

La celebración del esperado sorteo de la Lotería de Navidad está cada vez más cerca. En apenas unas semanas, todas las miradas estarán puestas en los niños de San Ildefonso, encargados de anunciar los números premiados, entre ellos el ansiado Gordo y el resto de premios.

Con la fecha marcada en el calendario, las administraciones de lotería afrontan sus mejores semanas de ventas. Son muchos los clientes que se acercan cada día a estos establecimientos con la ilusión de encontrar el décimo que les permita comenzar las fiestas con un premio.

Es el caso de Gaia Loterías, en Sant Boi de Llobregat, un establecimiento con cuatro décadas de trayectoria que el pasado año inició una nueva etapa bajo la dirección de Miriam Jiménez. Una lotera que ha asumido el negocio con entusiasmo y una gran pasión por su profesión.

Vendiendo décimos con ilusión

El sorteo de la Lotería de Navidad es una tradición emblemática en España, celebrada cada 22 de diciembre y que cada año reparte algunos de los premios más grandes del país.

Más allá del aspecto económico, su importancia radica en su valor cultural y social: familias, amigos y compañeros de trabajo participan juntos, comprando décimos y compartiendo la ilusión de ganar.

De hecho, esa fue una de las razones que atrajo a Miriam para adquirir Gaia Loterías en mayo de 2024. "Siempre he querido tener algo mío que me diese independencia y un poco más de libertad, esto me parecía bonito", afirmaba a EL ESPAÑOL en una entrevista el pasado año.

Su mayor éxito estuvo ese 2024, cuando repartieron un segundo premio en la Lotería de Navidad, aunque también entregaron dos premios de Lotería Nacional, el segundo y primero. "Ese año repartimos casi 7 millones y medio en Navidad", recordaba la lotera.

Lo cierto es que estas fechas son precisamente el momento del año en el que más venden: "Es un porcentaje muy importante porque al final es la época fuerte de la mayoría de administraciones. Son épocas de mucho trabajo y de estar todo el día en la tienda".

"Eso compensa otras épocas que son un poquito más flojitas del año", contaba a este medio. Sin embargo, a pesar del precio de 20 euros por décimo, la lotera señala cómo su comisión es únicamente de 90 céntimos por cada billete vendido.

En aquel entonces, Miriam contaba cómo los números que más le pedían era precisamente el segundo premio del sorteo de 2024, 40.010, pero también el número de los calvos: el 95.500.

"Ese es el que se está vendiendo porque tenemos el número entero", indicaba la lotera. Y es que Gaia Loterías tiene un gran vínculo con los calvos desde el año pasado.

Desde su apertura, esta lotera gaditana ha cosechado bastante éxito y cariño por parte de los vecinos, en parte motivado por su Calvos Fest.

Esta celebración, que ya ha pasado a convertirse en tradición en la administración, consiste en conmemorar la superstición de que los calvos dan la felicidad con una serie de eventos.

Durante las semanas previas al sorteo, ellos mismos regalan 30 décimos a los calvos del barrio y cuentan con Raúl, un calvo que presta su cabeza para transmitir suerte a los décimos.

"Todos estos años los calvos han estado dándonos suerte a nosotros, pues ahora vamos a devolverles la suerte un poco a ellos", reconocía Miriam. Una tradición que ya se ha vuelto emblema en Gaia Loterías y que ha repetido este año con éxito.

Este furor por Gaia Loterías vio recompensa también en el sorteo de Lotería de Navidad de 2025, cuando cayó un tercer premio al número 90693 dotado con 500.000 euros a la serie. La administración repartió 7,5 millones de euros.

Con dos años seguidos vendiendo dos grandes premios, los ojos están puestos en el sorteo de este año. Los compradores y jugadores tienen especial esperanza en que la administración de Miriam consiga darles una alegría navideña.