Marta, ganadera: "En Marruecos no cumplen ni con la mitad de exigencias que aquí, por eso nuestro producto es más caro"

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LO ESENCIAL Las claves La ganadera Marta García denuncia en 'Maldito Podcast' la falta de relevo generacional y la competencia desleal de productos importados de países como Marruecos o del acuerdo Mercosur. Atribuye los mayores precios en Espa'a a la alta carga burocrática, los elevados costes laborales y fiscales, y las exigentes regulaciones veterinarias y de producción. Critica que se permita la entrada de alimentos extranjeros tratados con productos fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea, lo que considera un atentado contra la salud pública. Advierte de que la actual dependencia del exterior y la asfixia del sector primario local acabará provocado problemas de desabastecimiento alimentario y hambre en Espa'a y Europa.

Marta García es ganadera en un pueblo de Cantabria. Toda su vida ha estado centrada en el campo, ya que creció viendo a su familia dedicarse a este mundo y, a pesar de que estudió Auxiliar de Enfermería y trabajó en hospitales, acabó volviendo por amor.

García ha sido muy crítica en una entrevista en Maldito Podcast con Carlos González, con la situación actual en el sector, haciendo hincapié en la falta de relevo generacional y la competencia desleal entre los productos españoles y los importados.

Así, la trabajadora manifestó que, dentro de este sector, hace más frío de lo que parece, mostrando que, debido a esta desigualdad entre productos, se creará una dependencia exterior trayendo problemas de desabastecimiento alimentario a Europa.

Más barato y menos saludable

García comenzó explicando que el motivo por el que los productos que vienen del extranjero son más baratos es por "la carga burocrática y las cargas fiscales que tenemos en España".

La ganadera enfatizó que, aunque la impresión sea que los salarios en España son bajos, "yo he tenido gente en mi granja que gana más que yo, cuando yo soy la que arriesgo, yo soy la que me hipoteca, la que estoy sin dormir, la que tiene las inspecciones, la que tiene que responder ante la seguridad en el trabajo... los costes laborales en este país son insufribles".

El segundo motivo por el que en España es más caro producir son los costes de producción por la legislación vigente que exige ciertos estándares de calidad. De hecho, recalcó que "somos el país con la mejor calidad alimentaria del mundo, nuestros productos son sanos y saludables".

"Si al final, Marruecos o en los países de Mercosur, estoy segura de que tienen Seguridad Social al coste de aquí, tienen las nóminas, tienen el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), tienen la prevención de riesgos laborales, el curso de igualdad, lo que hay que pagar por el tema de protección de datos...", comenzó a enumerar la ganadera.

Tras exponer la larga lista de responsabilidades, García concluyó que "al final son tantas cosas que nos cargan que cuando al final ponemos un producto en la cadena de alimentación, es más caro que el que viene de fuera porque no cumplen ni con la mitad de las exigencias que cumplimos aquí".

La ganadera expresó que en España, para poder tratar un animal, es preciso hacer frente a los gastos de veterinario, laboratorio, análisis, empresa de transporte del animal, entre otros costes que, según ella, en estos países no son tan altos o no son obligatorios.

Marta, ganadera: "En Marruecos no cumplen ni con la mitad de exigencias que aquí, por eso nuestro producto es más caro"

Además, manifestó que "en Marruecos y en Mercosur los productos fitosanitarios para plagas que aquí están prohibidos por ley, ahí se usan para luchar contra las plagas". Incluso puso como ejemplo una auditoría de la Unión Europea a Brasil, en la que se determinó que la carne de vacuno del país latinoamericano quedaba bloqueada por no cumplir con la normativa y utilizar hormonas para engordar al ganado, algo que está prohibido.

Lo cierto es que García no dudó en poner palabras a su enfado: "Lo prohibimos aquí y consentimos traer ese producto de allí para nuestra sociedad cuando aquí es un atentado para la salud pública", dijo rotundamente.

Asimismo, llamó a comprender que la situación va más allá de los ganaderos y los agricultores, sino que tiene que ver con "la salud de los ciudadanos europeos y los españoles", encomendando a los clientes a ser conscientes de qué son los productos que consumen.

"Esto lo va a arreglar el hambre, a este país va a llegar el hambre y a toda la Unión Europea", predijo García, añadiendo que, aunque parezca una declaración "catastrófica", "para que las cosas se pongan bien se tienen que poner muy mal y se están poniendo muy mal ya".

Marta García no es la única que habla de esta posibilidad; otros trabajadores de este sector ya han advertido de esta posibilidad al ver cómo los productos extranjeros son considerablemente más baratos que los europeos y, en muchos casos, les suponen pérdidas.

Así, García no dudó en volver a hacer énfasis en que "a este país va a llegar el hambre y la situación que estamos viendo ahora da mucho miedo".