Gonzalo Bernardos, sobre la vivienda: “Las compraventas caerán alrededor de un 8% en 2027. Los precios no bajarán”

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LO ESENCIAL Las claves Gonzalo Bernardos prevé que las compraventas de vivienda caigan un 8% en 2026 y 2027, aunque asegura que esto no provocará una bajada en los precios. La falta de oferta residencial se señala como el principal desequilibrio del mercado actual, con una producción de viviendas muy inferior a la registrada en 2006. Los precios subirán más del 10% en 2026 y moderarán su incremento por debajo del 5% a finales de 2027 debido a la elevada demanda y la escasez de suelo. Entre 2019 y 2025, el precio de la vivienda en España se encareció un 44,8%, situándose por encima de la media acumulada en la Unión Europea (34,5%).

En los ocho primeros meses de 2026, la compraventa de viviendas acumula un retroceso del 2,3%. En las operaciones sobre viviendas nuevas, es del 1,8%, mientras que en las viviendas usadas, es del 2,5%.

Son datos del INE que pueden hacer pensar a los futuros compradores de vivienda que el precio de la vivienda puede iniciar una senda a la baja.

“Que las compraventas de viviendas caigan alrededor de un 8% en 2026 y 2027 no significa que los precios vayan a bajar”, afirma Gonzalo Bernardos, director del Informe Actualidad y Perspectivas del Sector Inmobiliario 2026, elaborado por Forcadell y la Universitat de Barcelona.

Cambios

El también profesor titular de Economía de la Universitat de Barcelona destaca en dicho informe cuál es el problema de fondo. “Faltan viviendas para atender una demanda que continúa siendo elevada”, subraya.

Y remarca: “Mientras esta situación no cambie, los precios seguirán subiendo, aunque en 2027 lo harán a un ritmo más moderado”. ¿Y qué debe cambiar?

Para responder a la pregunta, Iván Vaqué, CEO de Forcadell, echa la vista atrás: “En 2006, el mercado de la vivienda estaba marcado por los excesos financieros y el riesgo asociado al crédito”.

Y añade: “Veinte años después, el principal desequilibrio es distinto: la escasez de oferta. Sin más suelo finalista, licencias más ágiles y reglas estables, ninguna medida de demanda abaratará la vivienda”.

Poniendo el foco en el estudio, además de la bajada en las compraventas para 2026 y 2027, hace hincapié en que los precios subirán algo más del 10% en 2026 y moderarán su crecimiento por debajo del 5% a finales de 2027.

Todo ello como consecuencia de la escasez de oferta residencial y las dificultades de acceso al alquiler que, un año más, siguen siendo los principales desequilibrios del mercado español. Como recuerdan en el informe, en 2025 se iniciaron 137.330 viviendas en España, equivalentes aproximadamente al 18% de las 762.540 iniciadas en 2006.

Crédito

Otra de las barreras es la falta de ahorro previo que dificulta el acceso a la propiedad sobre todo para jóvenes y hogares sin apoyo familiar.

Por lo que respecta al mercado hipotecario, según el análisis de Forcadell y la Universitat de Barcelona, presenta menos riesgos que en 2006.

El nuevo crédito para adquirir vivienda ascendió a 82.749 millones de euros en 2025, frente a 170.298 millones en 2006.

En 2025, el 74,6% del volumen de crédito hipotecario concedido correspondió a tipos fijos, según el Banco de España.

Por último, la vivienda se ha encarecido en España por encima de la media de la UE. Entre 2019 y 2025, el crecimiento nominal acumulado de los precios fue del 44,8% en España, frente al 34,5% del conjunto de la Unión Europea.