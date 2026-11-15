Frank y María, la pareja que vive en una cabaña de 25 m²: "Tener una casa era inaccesible, no necesitamos cosas materiales"

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LO ESENCIAL Las claves Frank y María decidieron abandonar Barcelona y mudarse al campo ante la imposibilidad de comprar o alquilar una vivienda en el mercado tradicional. La pareja habita en una barraca de pagès de 25 metros cuadrados en una parcela rústica, donde han adaptado su estilo de vida reduciendo pertenencias materiales. Logran autonomía casi total mediante un huerto orgánico, gallinas, agua de pozo y un sistema de paneles solares al margen de la red pública. A pesar de superar inclemencias como 20 días de lluvia continuada sin luz ni calefacción solar, priorizan la tranquilidad y la ausencia de deudas sobre el estrés urbano.

Frank y María han compartido los detalles de su proyecto campestre en el canal de YouTube de Arnau Serrado. Tras conocerse en Perú y convivir en Barcelona, la pareja decidió romper con el entorno urbano ante la imposibilidad de adquirir una vivienda propia en Cataluña.

El encarecimiento constante del alquiler y los precios del sector inmobiliario les cerraron la puerta. Por ello, y ante ninguna oportunidad en el mercado tradicional, comenzaron a rastrear otras opciones: "Nos enseñaban fincas a precios estratosféricos y nos decían que no existían", señalan.

Lejos de resignarse, localizaron una parcela rústica en el monte que albergaba una modesta barraca de pagès perteneciente a un anciano agricultor. En ese pequeño espacio de 25 metros cuadrados encontraron la oportunidad ideal para iniciar su proyecto de vida sin depender de terceros.

La adaptación al reducido habitáculo exigió cambiar sus hábitos cotidianos y simplificar sus pertenencias. Para ambos, reducir el espacio vital no supuso una renuncia, sino un aprendizaje frente al ritmo acelerado de la ciudad.

María resume este cambio de mentalidad como una cura frente a la acumulación innecesaria de bienes: "Cortar con el 'comprar, comprar y comprar' te hace darte cuenta de que se puede vivir con mucho menos; lo esencial está en la comida que te da el huerto, los huevos y la calma".

El sustento del hogar descansa sobre una huerta orgánica, la cría de gallinas y un sistema de paneles solares desconectado de la red pública. Además, se abastecen de agua mediante una motobomba de pozo, garantizando una autonomía casi total respecto a las compañías suministradoras.

Sin embargo, el invierno pone a prueba la dureza del estilo de vida campestre: "El año pasado estuvo 20 días seguidos lloviendo, nos quedamos sin luz solar y pasamos frío a la luz de las velas; ahí te preguntas si realmente quieres esto, pero decidimos seguir adelante con el sueño".

Alternativas

La historia de Frank y María ilustra una respuesta directa y práctica frente a la crisis habitacional que expulsa a las familias trabajadoras en España. Esta pareja ha priorizado su tranquilidad frente a las deudas hipotecarias, olvidándose del estrés urbano y escogiendo la soberanía de su tiempo.

Su proyecto demuestra que existen alternativas reales cuando se prescinde de lo superfluo en el día a día. Su experiencia constata que el verdadero bienestar no reside en los metros cuadrados de una vivienda, sino en la capacidad de construir un techo propio y habitable.