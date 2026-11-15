Fátima Álvarez, empresaria desde 2024: "Recibí muchos noes, pero seguí buscando hasta encontrar lo más adecuado"

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LO ESENCIAL Las claves Fátima Álvarez ha lanzado Querencia, una marca de bolsos que nació mientras compaginaba su carrera en el sector de la consultoría. La empresaria enfrentó diversos rechazos iniciales hasta dar con los socios adecuados para poner en marcha la estructura de su negocio. Los productos se elaboran de forma artesanal en Ubrique, un proceso de producción cuyos plazos pueden alcanzar los nueve meses por modelo. La gestión del inventario y la planificación anticipada de la demanda son fundamentales para respetar los tiempos requeridos por la fabricación artesanal.

La pasión por la moda de Fátima Álvarez viene de lejos. Tanto, que recuerda cómo, cuando iba al colegio, ya elegía la noche anterior el bolso que llevaría al día siguiente.

Lo que entonces era una afición terminó convirtiéndose en un proyecto empresarial: Querencia, una marca de bolsos que nació mientras compaginaba su actividad profesional en consultoría.

"Siempre he sido una persona curiosa e inquieta, con muchas ganas de crear y poner en marcha mis propias ideas", explica Álvarez. La inspiración también llegó de otras mujeres que habían emprendido sin abandonar sus carreras profesionales.

Fátima Álvarez. Cedida.

El nombre elegido tampoco es casual. Querencia hace referencia a ese lugar en el que uno se siente seguro y encuentra su fuerza.

"Representa ese lugar al que siempre quieres volver, donde te sientes en confianza", señala su fundadora. Una filosofía que busca trasladar a sus productos: bolsos con los que las clientas puedan identificarse y que formen parte de su día a día.

Sin embargo, tal y como comparte Fátima en conversación con EL ESPAÑOL, convertir una idea creativa en una empresa implica enfrentarse a una realidad que no siempre aparece en los planes iniciales.

Álvarez reconoce que, al principio, tenía muy clara la imagen que quería transmitir. Pero, no era plenamente consciente de toda la estructura empresarial que había detrás.

"No se trata solo de crear, sino de atender áreas muy distintas, aprender a priorizar y asumir que no todo avanza al mismo ritmo", señala la fundadora.

Uno de los primeros grandes obstáculos fue encontrar un taller dispuesto a apostar por una marca nueva y desarrollar sus propios modelos. "Recibí muchos noes por el camino, pero seguí buscando hasta encontrar a las personas adecuadas", recuerda.

Fátima Álvarez. Cedida.

Finalmente, Querencia apostó por la fabricación artesanal en Ubrique, una decisión que define buena parte de la identidad de la marca y que también influye en los tiempos de producción.

"El desarrollo de un modelo puede llevarnos fácilmente nueve meses", añade Fátima.

Esta planificación también resulta clave para la gestión del inventario. Los plazos de fabricación obligan a anticiparse a la demanda y a mantener una política prudente de stock.

"No siempre es posible responder de inmediato a un aumento de la demanda", explica Álvarez, que busca encontrar un equilibrio entre mantener los productos disponibles y respetar los tiempos que requiere cada pieza.