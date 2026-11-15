Afra Blanco, sobre la vivienda: “O se suben los salarios a los trabajadores para poder comprar o se bajan precios”

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LO ESENCIAL Las claves La sindicalista de UGT Afra Blanco advierte que la compraventa de vivienda se está convirtiendo en un privilegio para unos pocos y no en un derecho accesible. Propone dos únicas soluciones para afrontar la crisis de acceso a la casa: incrementar los salarios de los trabajadores o limitar los precios del mercado inmobiliario. Señala que gran parte de los compradores actuales son empresas o personas con elevado poder adquisitivo que adquieren inmuebles como inversión y no para residir. La compraventa de viviendas creció un 3,4% en agosto de 2026 hasta alcanzar las 49.319 operaciones, según los datos del INE.

El precio de la vivienda no para de subir. Como tampoco lo hace la compraventa. Así, y según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), tuvo un aumento interanual del 3,4% en agosto de 2026. Hablamos de 49.319 operaciones.

“No tendría por qué ser una mala noticia si somos capaces de responder con claridad el quién y el para qué”, afirmó la sindicalista de UGT Afra Blanco en ‘Al rojo vivo’ de laSexta.

Porque, a su entender, “cuando respondemos a esas dos preguntas entonces nos damos cuenta de la terrible noticia que es”.

Sueldos

Desde el punto de vista de la sindicalista, la pregunta que está sobre la mesa y que refleja la gravedad del problema de la vivienda es: ¿Quién está comprando?

“Son personas con muchísimo poder adquisitivo o empresas”, responde Afra Blanco. ¿Esto que quiere decir?

Pues que, como dice la sindicalista, “que la vivienda se está convirtiendo en un privilegio para pocos y una aspiración abstracta para muchos”. Personas que compran para invertir, no para vivir.

Y añade: “Ese es el gran drama. Estamos ante una exigencia legal y socialmente necesaria que no se está cumpliendo?”.

¿Dónde está la solución? “O se aumentan los salarios de los trabajadores y las trabajadoras para garantizar el acceso a un derecho, a un bien básico como es el derecho a la vivienda, o se limita el precio a la vivienda. No hay más”.

Volviendo al tema de las compraventas, y a la estadística del INE, el mercado recuperó el signo positivo en agosto tras haber caído en julio.

Si ponemos el foco en la vivienda libre, en agosto hubo 46.022 transacciones. Es decir, un incremento del 3,46% interanual. Mientras que en la vivienda protegida, hubo 3.297 transacciones (un 2,3% más que en el mismo mes de 2025).

En el segundo trimestre de 2026, el precio de la vivienda creció un 12,2% en tasa interanual, mientras que las hipotecas constituidas en agosto de 2026 fueron 33.841. Un aumento del 2,35% sobre el mismo mes del año anterior.