La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz..jpg EP

En vigor: los trabajadores tienen derecho a un permiso de 5 días por enfermedad familiar tantas veces como sea necesario

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Los trabajadores tienen derecho a un permiso retribuido de 5 días laborables por enfermedad grave, accidente, hospitalización o intervención que requiera reposo domiciliario de familiares o convivientes. El permiso no se limita a cinco días al año, sino que se puede solicitar de forma retribuida tantas veces como ocurra una situación que lo justifique, incluso por reingresos de la misma patología. El permiso no finaliza automáticamente con el alta hospitalaria si el familiar sigue necesitando reposo y cuidados efectivos en el domicilio. Los días no son obligatoriamente consecutivos ni deben iniciarse el mismo día del ingreso, pudiendo distribuirse mientras persista la necesidad de cuidados.

Los trabajadores en España pueden ausentarse de su puesto durante cinco días laborables sin perder salario cuando un familiar cercano atraviesa una situación médica grave. Se trata de un permiso retribuido recogido en el artículo 37.3.b del Estatuto de los Trabajadores, que fue ampliado tras la entrada en vigor del RD-Ley 5/2023.

Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha aclarado algunas cuestiones importantes sobre su aplicación y ha puesto límites a determinadas prácticas empresariales.

Así lo explica el abogado Miguel Benito, que destaca que este derecho no está limitado a cinco días al año, sino que puede solicitarse tantas veces como se produzcan situaciones que lo justifiquen.

"El permiso no son 5 días al año, son 5 días por cada situación que tengas", señala el letrado. Esto significa que, si un trabajador necesita atender primero a su hermano hospitalizado y, meses después, a su madre por otra circunstancia médica que cumpla los requisitos, podrá disfrutar de cinco días en cada ocasión.

El permiso contempla diferentes situaciones: accidentes o enfermedades graves, hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas sin ingreso hospitalario que requieran reposo domiciliario.

Permiso retribuido

Además, pueden solicitarlo quienes necesiten atender a su cónyuge, pareja de hecho, familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad y personas que convivan en el mismo domicilio y requieran cuidados efectivos.

Una de las cuestiones más relevantes que aclara Miguel Benito es que recibir el alta hospitalaria no significa necesariamente que el trabajador tenga que reincorporarse inmediatamente a su puesto.

"El alta hospitalaria no determina el final de este permiso", explica. La razón es que el derecho no está vinculado exclusivamente al ingreso, también a la necesidad de prestar cuidados.

Por tanto, si el paciente continúa necesitando reposo domiciliario y asistencia, el permiso puede mantenerse durante los días que correspondan.

Otra de las novedades que destaca el abogado es que los cinco días no tienen por qué disfrutarse de manera consecutiva ni comenzar obligatoriamente el mismo día del ingreso. El trabajador puede distribuirlos de forma ininterrumpida, siempre que persista la necesidad que justifica el permiso.

Por ejemplo, puede ausentarse durante dos jornadas para acompañar al familiar y reincorporarse después al trabajo si otra persona puede hacerse cargo de sus cuidados.

Asimismo, si se produce un nuevo ingreso hospitalario, incluso por la misma enfermedad, puede surgir otro derecho a disfrutar de cinco días: "Cada vez que hay un alta y una baja, aunque sea la misma patología, surge de nuevo ese derecho".

Para solicitarlo, el trabajador debe avisar a la empresa con la mayor antelación posible y aportar un justificante médico que acredite el ingreso, la intervención o la necesidad de reposo domiciliario.

No es necesario revelar el diagnóstico concreto, pero sí acreditar la circunstancia que permite acogerse al permiso. En cualquier caso, son cinco días laborables retribuidos, no naturales, y la empresa no puede descontarlos del salario cuando se cumplen los requisitos legales.