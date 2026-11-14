En vigor: un trabajador puede pedir una excedencia de hasta tres años en la empresa para cuidar a sus hijos

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LO ESENCIAL Las claves El artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores contempla el derecho a solicitar una excedencia de hasta tres años para cuidar a cada hijo, ya sea por naturaleza, adopción o acogimiento. Para el cuidado de cónyuges, parejas de hecho o familiares de hasta segundo grado, el derecho a excedencia es de hasta dos años, ampliable por negociación colectiva. Estas excedencias pueden disfrutarse de manera fraccionada, aunque la empresa podrá limitar su uso simultáneo a dos empleados por el mismo sujeto causante ofreciendo un plan alternativo. La norma regula también la excedencia forzosa con reserva de puesto por cargo público y la voluntaria, que exige un año de antigüedad y dura entre cuatro meses y cinco años.

El Estatuto de los Trabajadores, en concreto su artículo 46, es la norma que recoge los diferentes supuestos a los que tiene derecho un empleado a la hora de pedir excedencias.

En el caso particular de los hijos, hay que acudir al punto 3 de dicho artículo: “Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo”.

Y hace la siguiente matización: será así “tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa”.

Cónyuge

Otro aspecto que recoge dicho apartado es el referido al cuidado del cónyuge o pareja de hecho, o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad y por afinidad. En este caso, el periodo de excedencia tendrá una duración no superior a dos años.

Eso sí, con la salvedad de que ese periodo de tiempo puede ser todavía mayor siempre y cuando aparezca recogido así en la negociación colectiva.

¿Cuáles son los motivos para solicitarla? Por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad si no pueden valerse por sí mismos y no desempeñan actividad retribuida.

Asimismo, el Estatuto de los Trabajadores concreta un matiz a tener en cuenta: esta excedencia puede disfrutarse de manera fraccionada.

“No obstante, si dos o más personas trabajadoras de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, la empresa podrá limitar su ejercicio simultáneo”, matiza la norma.

En este caso, la empresa “debe ofrecer un plan alternativo que asegure el disfrute de ambas personas trabajadoras y que posibilite el ejercicio de los derechos de conciliación”.

Y añade: “Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo periodo de excedencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando”.

El artículo 46 recoge los dos tipos de excedencia a las que se tiene derecho: voluntaria y forzosa. “La forzosa, que dará derecho a la conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia, se concederá por la designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo”.

En este supuesto, conviene recordar que el reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo público.

“El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años”, prosigue la norma.

E indica que este derecho “sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia voluntaria”.