El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un acto de precampaña para las elecciones generales. Rafael Martín Europa Press

Santiago Abascal, 50 años, sobre su patrimonio: "Tengo 21.000 € en gananciales y mi ahorro es el pago de una hipoteca"

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LO ESENCIAL Las claves Santiago Abascal reveló en 'La Revuelta' que tiene 21.000 euros en gananciales con su mujer y que su principal ahorro es el pago de su hipoteca. El líder de Vox calificó la vivienda como el mayor reto de España y acusó al Gobierno y al Ministerio de Hacienda de actuar como el "principal fondo buitre" por los impuestos. Propuso eliminar tributos como el IVA y las transmisiones patrimoniales para abaratar la vivienda un 30%, además de liberalizar el suelo no protegido. Abascal se negó a responder a la pregunta del programa sobre relaciones sexuales argumentando que pertenece a su intimidad y por respeto a su familia.

El pasado lunes, 9 de noviembre, Santiago Abascal acudió al programa televisivo de La Revuelta. Durante su intervención, el líder de Vox respondió a la tradicional pregunta sobre el patrimonio acumulado. No obstante, quiso recordar que sus datos económicos son públicos y quedan recogidos en el Congreso.

El dirigente político dejó clara su postura a la hora de detallar su cartera financiera: "Lo he mirado antes de venir porque sabía que lo preguntabas; son 21.000 euros en gananciales, entre mi mujer y yo".

El candidato a la presidencia insistió en que su dinero mensual queda destinado al pago de su vivienda: "Eso es lo que tengo en el banco y mi ahorro es el pago de una hipoteca". De esta manera situó que su propiedad constituye el principal destino de sus recursos económicos.

El debate económico de la entrevista derivó de inmediato hacia el encarecimiento de la vivienda en España. Abascal calificó el acceso al hogar como "el mayor reto de la sociedad española", argumentando que los sueldos actuales han quedado obsoletos frente a los precios del alquiler y las operaciones de compraventa.

El líder de Vox señaló directamente al sector público de inflar los precios: "El principal fondo buitre es el Gobierno, la gran especulación es la del Ministerio de Hacienda colocando impuestos en todo lo relacionado con la vivienda". Bajo su punto de vista, los gravámenes fiscales castigan de forma desmedida a los compradores.

Santiago Abascal, en 'La Revuelta'. RTVE

Como solución urgente, propuso suprimir la carga tributaria en la compra: "Para la adquisición de la primera vivienda se deben eliminar esos impuestos, lo que abarataría al menos un 30% el precio". Su propuesta incluye la exención del IVA, actos jurídicos documentados y el impuesto de transmisiones patrimoniales.

Abascal también defendió el aumento de la oferta disponible: "Hace falta una apuesta por la liberalización de todo el suelo que no esté estrictamente protegido por razones medioambientales". Para el político, esta medida facilitaría edificar en la España vaciada y evitar la saturación de las grandes urbes.

Decidió no contestar

En contraste con su disposición a desglosar sus cuentas bancarias, el dirigente político rechazó tajantemente contestar a la clásica pregunta a la que Broncano somete a sus invitados. Considera que ese tipo de intimidades no corresponden al debate público.

Santiago Abascal justificó su silencio alegando el respeto que debe a su entorno más cercano: "Para mí forma parte de mi intimidad, las cosas íntimas no las hablo en público; seguro que mis hijos y mi madre están viendo el programa". Así evitó entrar en detalles sobre su vida privada.