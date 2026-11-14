Rubén Zaballos, propietario de 150 viviendas: “Pago más de 100.000€ al mes en hipotecas y tengo 60 empleados”

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LO ESENCIAL Las claves El empresario Rubén Zaballos es propietario de 150 viviendas que alquila tanto de forma turística como residencial, afrontando más de 100.000 euros al mes en hipotecas y dando empleo a 60 personas. Zaballos critica los recientes reales decretos-ley sobre vivienda al considerar que generan inseguridad jurídica y frustración tanto a las empresas como a los pequeños propietarios. Su modelo de negocio comenzó comprando pisos en ruinas a bancos en Salamanca y Málaga para reformarlos y ponerlos en el mercado de alquiler. Los impagos, situaciones de inquiokupación y la lentitud de los procesos judiciales le han llevado a retirar inmuebles del alquiler residencial de larga duración.

Precios elevados, escasez de oferta, inquiokupas, inseguridad jurídica... Todos estos elementos tienen un nexo común: la vivienda. Y, para solucionarlos, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros dos reales decretos-ley.

Los mismos fueron rechazados en el Congreso de los Diputados. Pero el Gobierno volvió a presentarlos, con ligeras modificaciones, y se está a la espera de su aprobación por la Diputación Permanente.

Rubén Zaballos (39 años) es propietario de 150 viviendas que arrienda en modo turístico o residencial. Y no ve con buenos ojos dichos reales decretos-ley. “No dan seguridad jurídica ni a las empresas ni a las personas”, afirmó en el programa ‘La mesa’, de Antena 3.

Situación complicada

Desde su punto de vista, la situación resulta “complicada” para los propietarios de vivienda de alquiler. Una situación que ha derivado en la pérdida de viviendas de alquiler al retirarlas sus propietarios del mercado.

“Lo que siento realmente es frustración porque a mí me encantaría seguir alquilando los pisos residenciales a familias a larga duración”, afirmó Zaballos.

Dicho de otra manera, lo que ve necesario es que haya estabilidad normativa para poder alquilar. “He tenido de todo: inquiokupas, okupas, centros de venta de droga...”, recordó el empresario.

Sin olvidar su estructura de gastos fijos. “Tengo 60 empleados. Pago más de 100.000 euros al mes de hipotecas. Y, aparte de esta empresa, tengo otras por lo que necesito una estabilidad”, remarcó.

¿Y cómo llegó a tener tantas viviendas? Su historia se remonta a la compra de pisos en ruinas en Salamanca y en Málaga. Pisos que, en ocasiones, adquirió a entidades financieras.

“Vi que muchas tenían pisos vacíos que se querían quitar de encima”, indicó en el programa de Cristina Pardo.

Y añadió: “Lo que hice fue hacer oferta sobre esos bloques o grupos de pisos que estaban en malas condiciones. Los arreglé y los puse en alquiler”.

En un primer momento, como alquiler residencial de larga duración. En otras, como alquiler turístico.

Pisos residenciales que, por ejemplo, alquilaba por unos 300 euros mensuales en la costa de Galicia. Algunos con dos o tres habitaciones, amueblados e incluso con piscina y garaje. Pero la falta de pago por los inquilinos le hizo cambiar de idea.

Impagos que se traducen en “meterte con abogados, con juicios y el tiempo, que es lo que más cuesta al final”.