Rebeca Terán, 32 años, empresaria: "No podemos competir contra Parfois, que vende bolsos por 20 euros"

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LO ESENCIAL Las claves La creadora de contenido Rebeca Terán y su hermana Marta fundaron AMIMA BRAND, una firma de bolsos inspirada en la expresión 'A mi manera'. El proyecto comenzó con una inversión inicial de 3.000 euros entre ambas y tardó casi un año en realizar su primera venta. La marca apuesta por bolsos de piel vegana con ediciones limitadas de entre 100 y 200 unidades por lanzamiento. Terán señala la dificultad de competir con gigantes como Parfois, cuyos grandes volúmenes de producción les permiten vender a precios reducidos.

Emprender no siempre empieza con un gran plan de negocio ni con la ambición de construir una empresa millonaria. A veces, basta con compartir una afición y tener ganas de convertirla en algo propio.

Así nació AMIMA BRAND, la firma de bolsos que Rebeca Terán, de 32 años, puso en marcha junto a su hermana Marta hace aproximadamente un año. La aventura empresarial comenzó con una inversión inicial de 3.000 euros entre ambas, muchas dudas y una idea muy clara: "diseñar y vender bolsos que encantaran".

Antes de dar el salto, Terán había desarrollado su trayectoria profesional como creadora de contenido. La posibilidad de emprender, sin embargo, llevaba tiempo rondando su entorno.

Rebeca y Marta Terán. Cedida.

Una amiga empresaria le había propuesto en varias ocasiones poner en marcha un proyecto juntas, pero siempre había rechazado la idea. También hablaba frecuentemente de ello con su hermana.

Hasta que un día su amiga volvió a proponerle poner en marcha un negocio juntas. Esta vez, Terán estuvo a punto de aceptar, pero enseguida pensó en su hermana. "Mi respuesta fue que sí, pero me vino a la cabeza mi hermana", recuerda. Finalmente, decidió rechazar la propuesta de su amiga para emprender junto a su hermana Marta. "Y con ese sí empezó todo", añade.

El nombre de la marca también tiene una historia familiar detrás. AMIMA BRAND nace de la expresión "A mi manera", una referencia a la canción My Way, de Frank Sinatra, que sus padres escuchaban habitualmente.

"Lo más normal del mundo para nosotras era encontrárnoslos en el salón bailando ellos solos", recuerda. Con el nombre quisieron rendirles un pequeño homenaje por el apoyo que les han brindado desde el principio, pese a que la idea de emprender les generaba cierta preocupación.

Los comienzos, reconoce, no fueron sencillos. El síndrome del impostor se apoderó de las dos hermanas y cada trámite parecía un obstáculo.

Entre gestiones con la notaría, la gestoría y la constitución de la sociedad, pasó casi un año hasta que consiguieron vender su primer bolso. La inversión inicial fue de 1.500 euros por cabeza para crear la empresa, a lo que después se sumaron los ahorros de Rebeca para financiar las primeras producciones.

Rebeca Terán. Cedida.

AMIMA BRAND apuesta por bolsos de piel vegana, también conocida como polipiel, y por lanzamientos de unidades limitadas. Una decisión que responde tanto a sus preferencias personales como a las posibilidades económicas de una empresa que todavía está dando sus primeros pasos. "Fabricamos drops de 100-200 unidades y, cuanto menos fabricas, más caro es", explica.

Por eso, Terán no oculta que competir con las grandes cadenas de complementos resulta prácticamente imposible.

Pone como ejemplo a Parfois, que vende bolsos de piel vegana por unos 20 euros gracias a sus volúmenes de producción. "Ellos fabrican miles de unidades, lo que les permite tener ese precio unitario", reconoce.

"Aunque a veces pueda parecer que nuestros bolsos son caros, entre todo lo que nos cuestan y los gastos de envío, no tenemos mucho margen de beneficio", admite.