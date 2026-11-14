El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto de campaña en Arnedo, a 13 de noviembre de 2026, en Arnedo, La Rioja (España). Europa Press

Pedro Sánchez, 54 años, sobre la vivienda: “Me hipotequé por 30 años como todo hijo de vecino, todavía me quedan 20 años”

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez reveló en sus inicios en la política nacional su situación financiera, reconociendo que firmó una hipoteca a 30 años de la cual le quedaban más de 20 por pagar. El actual presidente del Gobierno recordó haber pasado por periodos de desempleo de varios meses en los que su trabajo consistía en elaborar y enviar currículums sin recibir respuesta. El líder del PSOE ha cotizado desde los 23 años tanto en el sector público como en el privado, abriendo un plan de pensiones a los 28 años. Tras pasar por la cantera del baloncesto de Estudiantes y la política municipal y europea, Sánchez llegó a la Presidencia en 2018 mediante una moción de censura.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a pesar de que de primeras parezca lejano, también ha tenido que hacer frente a compromisos económicos habituales entre los hogares españoles: pagar una hipoteca durante varias décadas.

El líder socialista reconoció en una entrevista concedida a 20minutos, antes de ser presidente en el 2014, que había firmado un préstamo hipotecario a 30 años para adquirir una vivienda, ofreciendo un vistazo a su economía personal.

En aquel momento, el líder socialista empezaba a ganar protagonismo en la política nacional. La entrevista abordó diferentes aspectos de su vida privada, desde su situación laboral hasta sus ahorros para la jubilación.

Así, cuando le preguntaron por su situación inmobiliaria, confesó que "me hipotequé por 30 años, como todo hijo de vecino", a lo que añadió que, en aquel momento, "me quedan todavía más de 20 años, y llevo un poquito menos de 10 años".

Sánchez no detalló el importe del préstamo, ni el de la vivienda, ni las condiciones de financiación. Asimismo, varios años después, es curioso regresar a los inicios del actual presidente del Gobierno de España.

También estuvo en el paro

La hipoteca no fue el único aspecto de su economía personal sobre el que habló durante la entrevista. El entonces secretario general del PSOE también reconoció que había atravesado periodos de desempleo antes de consolidar su carrera política.

Estuvo inscrito en el paro "más de cuatro, cinco meses" y recordó que durante esta época había pasado por situaciones incómodas precisamente buscando trabajo: "No solamente he estado en el paro , sino que en algunos momentos de mi vida mi trabajo ha sido buscar trabajo, y en algunos momentos dados de mi vida he sido un experto en la elaboración de currículums", expresó, añadiendo que en muchas ocasiones los envió "sin respuesta alguna".

Pedro Sánchez lleva cotizando en la Seguridad Social "desde los 23 años" y, aunque la mayoría han sido en el sector público, también ha pasado por la actividad privada: "He estado en la actividad privada, como profesor universitario, como autónomo y como trabajador por cuenta ajena en una ONG de consumidores", señaló.

Cuando ya comenzó a acostumbrarse al mundo laboral, el socialista decidió mirar hacia el futuro y abrir un plan de pensiones a los 28 años, en el que asegura que "meto muy poco dinero". No obstante, unos años después, como presidente del Gobierno y con otro salario, puede que esto haya cambiado.

Del baloncesto a la política

Pedro Sánchez Pérez-Castejón nació un 29 de febrero de 1972 y estudió en el instituto público Ramiro Maeztu, donde, curiosamente, también estudió la reina Letizia aunque no compartieron clase; y allí descubrió su pasión por el baloncesto. Formó parte de la cantera del Estudiantes hasta los 21 años, cuando lo abandonó.

Antes de ser una de las figuras principales del PSOE, Sánchez encaminó su carrera fuera de la política institucional. Trabajó como asesor en el Parlamento Europeo y formó parte del Alto Representante de Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina.

Su trayectoria política comenzó a coger carrerilla en el año 2004 cuando fue elegido concejar del Ayuntamiento de Madrid. Más adelante, ocupó un escaño en el Congreso de los Diputados y, en julio de 2014, fue elegido secretario general del PSOE. Un cargo que abandonó en 2016 y volvió en 2017 con otras primarias.

Asimismo, Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno en julio de 2018, después de prosperar una moción de censura contra Mariano Rajoy.

Desde su llegada al poder hace más de ocho años, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha enfrentado a una serie de situaciones como dos tragedias ferroviarias, la erupción de un volcán, dos guerras y una pandemia. Esto, además de una serie de escándalos judiciales protagonizados por su grupo más cercano.

No obstante, lo que lo llevó a convocar un adelanto electoral fue la crisis inmobiliaria cuando miles de españoles, hartos, comenzaron a exigir una vivienda asequible tras enfrentarse a alquileres con subidas de más del 5% interanual y un Salario Mínimo Interprofesional de 1.221 euros mensuales en 14 pagas.

En este contexto, el líder socialista se enfrentará el próximo 29 de noviembre en las urnas al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, y el candidato de Vox, Santiago Abascal, entre otros.