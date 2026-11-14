Paula, 19 años: "En Estados Unidos aprendí a valorar lo que tenemos en España, allí trabajaba 85 horas a la semana"

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LO ESENCIAL Las claves Paula, una joven sevillana de 19 años, relata su dura experiencia trabajando tres meses en un hotel de Montana, Estados Unidos. La joven denuncia jornadas laborales de hasta 85 horas semanales, realizando tareas de friegaplatos, cocinera y camarera desde las 6:00 hasta las 23:00. Asegura haber sufrido discriminación salarial por ser extranjera, cobrando 15 dólares la hora frente a los 19 que recibían los empleados estadounidenses. Tras presenciar el funcionamiento de la sanidad privada y el estilo de vida norteamericano, insta a valorar las condiciones sanitarias y sociales que existen en España.

A menudo creemos que Estados Unidos es un ejemplo a seguir en muchas cosas. Su cultura, abanderada por la libertad y la meritocracia, se ha ido idealizando a lo largo de las décadas gracias a las películas de Hollywood. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce.

Al menos eso es lo que afirma Paula, una joven sevillana de 19 años que se trasladó tres meses hasta Montana para trabajar en un hotel. Su objetivo era aprender inglés a la vez que hacía amigos y vivía nuevas experiencias. No obstante, terminó siendo víctima de un golpe de realidad.

"En Estados Unidos aprendí a valorar lo que tenemos en España", expone en una entrevista para Fortfast WTF. "La gente no tiene vida sana, van en coche a todos lados, en las ciudades no puedes andar y los establecimientos están hechos para que no te bajes del vehículo", añade.

Pero aunque considere que "las ciudades son solo para llevar a cabo transacciones", Paula vivió sus peores momentos en su puesto de trabajo: "Hacía el trabajo de tres personas, llegué a hacer 85 horas a la semana".

"Primero era friegaplatos, después cortaba verdura y por las noches era camarera, estaba en el hotel desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche", relata con indignación.

"La verdadera libertad de Estados Unidos es que no hay límite de horas", afirma. La joven también denuncia desigualdades salariales por ser extranjera.

En esta línea, narra que sus compañeros estadounidenses cobraban 19 dólares por hora, mientras que a los empleados inmigrantes se les pagaban 15. Además, denuncia que se les coaccionaba para que no se quejasen, amenazándoles con degradarles de puesto.

"En Estados Unidos venden el sueño de la meritocracia, pero no existe porque si no tienes dinero para la universidad, te fastidias", defiende. Sobre la inmigración, Paula explica cómo algunos clientes con gorras pro-Trump llegaron a mostrar recelo por su condición de extranjera.

Alguno incluso demostró un desconocimiento total sobre España, preguntándole si en nuestro país tenemos coches o seguimos yendo a caballo.

Otra de las particularidades de Estados Unidos que más le llamó la atención fue la privatización de la sanidad. Por ejemplo, explica un episodio en el que un senderista se lesionó de gravedad y prefirió arrastrarse hasta llegar al hotel antes que pedir socorro en helicóptero.

Paula termina su entrevista con una reflexión: "Valoremos lo que tenemos en España, que hay muchas cosas que mejorar en este país pero lo de afuera está mucho peor".