Confirmado por el BOE: si un trabajador mayor de 62 años está de baja, su empresa puede reducir un 75% su cotización

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El BOE confirma que las empresas pueden reducir un 75% las cotizaciones a la Seguridad Social por contingencias comunes en trabajadores mayores de 62 años que estén de baja. La medida aplica durante todo el tiempo que dure la incapacidad temporal, independientemente de la causa que haya originado la baja médica. La reducción afecta únicamente a la aportación empresarial, por lo que el trabajador no verá reducido su sueldo ni sus bases de cotización. Aunque el incentivo ya existía desde 2022, la nueva redacción actualizada en la Ley General de la Seguridad Social surtirá efecto a partir del 1 de diciembre de 2026.

Las empresas pueden reducir un 75% las cotizaciones a la Seguridad Social cuando uno de sus trabajadores haya cumplido los 62 años y se encuentre de baja. Así lo establece el Real Decreto-ley 31/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 21 de octubre.

Esta normativa modifica el artículo 144.4 de la Ley General de la Seguridad Social. El apartado establece que la obligación de cotizar se mantiene durante la incapacidad temporal, cualquiera que sea su causa, y reconoce a las empresas el derecho a aplicar esta rebaja en sus cuotas por contingencias comunes.

Esto no significa que el trabajador deje de cotizar ni que cobre menos durante su baja médica. La reducción corresponde únicamente a la empresa y afecta a una parte concreta de las cotizaciones que debe abonar a la Seguridad Social por mantener contratado al empleado.

La reducción se mantiene durante el tiempo que dure la incapacidad temporal del empleado. De esta forma, la empresa puede beneficiarse del descuento mientras el trabajador permanezca de baja, siempre que cumpla el requisito de edad establecido en la normativa.

Dicha normativa no limita esta posibilidad a una enfermedad determinada. El artículo 144.4 contempla la incapacidad temporal cualquiera que sea su causa, por lo que la reducción no se restringe exclusivamente a las bajas por enfermedad común o accidente no laboral.

El porcentaje del 75% se aplica sobre las cuotas empresariales por contingencias comunes. Estas cotizaciones financian distintas prestaciones de la Seguridad Social, entre ellas las relacionadas con las enfermedades comunes y los accidentes no laborales. No supone, por tanto, una rebaja del conjunto de los costes laborales.

El BOE establece además que a esta reducción no se le aplica lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley General de la Seguridad Social, que recoge las condiciones generales para acceder a determinados beneficios en las cotizaciones. Se trata de una excepción expresamente prevista para este incentivo.

No es una nueva medida

Aunque el Real Decreto-ley 31/2026 entró en vigor el 21 de octubre, la modificación del artículo 144.4 producirá efectos desde el 1 de diciembre de 2026. Desde esa fecha, por tanto, comenzará a aplicarse la nueva redacción de este apartado.

Es importante aclarar que la reducción del 75% no es una medida nueva: ya estaba reconocida desde 2022. La última norma actualiza la redacción del artículo para incluir expresamente las situaciones especiales de incapacidad temporal y recoger el derecho de las empresas a beneficiarse de esta rebaja.