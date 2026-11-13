Jensen Huang, de camarero a los 15 años a CEO de Nvidia: "He trabajado hasta de lavaplatos. Me hizo salir del caparazón"

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LO ESENCIAL Las claves Jensen Huang ha dimitido como presidente y consejero delegado de Nvidia tras dirigir la compañía durante 33 años. Antes de su carrera en la tecnología, comenzó a trabajar a los 15 años en un restaurante Denny's como lavaplatos y camarero. Huang reconoció que esa experiencia en la hostelería le ayudó a superar su timidez extrema y a aprender a gestionar situaciones de tensión. Tras formarse en Ingeniería Eléctrica y pasar por empresas como AMD, cofundó Nvidia en 1993 junto a Chris Malachowsky y Curtis Priem.

El cofundador de Nvidia, Jensen Huang, ha dimitido como presidente y consejero delegado de la compañía que dirigió durante 33 años. Antes de convertirse en uno de los empresarios más influyentes del sector tecnológico, comenzó a trabajar con apenas 15 años en un restaurante Denny's.

Huang ha dejado la dirección de Nvidia con efecto inmediato, según comunicó la compañía este 12 de noviembre. Su salida devuelve la atención a los primeros pasos de su trayectoria profesional tras más de tres décadas al frente.

Mucho antes de fundar la empresa en 1993, Huang tuvo que compaginar sus estudios con un empleo en la hostelería. Su primer trabajo fue en Portland (Oregón), donde empezó a ganarse la vida durante su adolescencia y desempeñó distintas funciones a lo largo de varios veranos.

Su primer cometido fue lavar platos y limpiar los baños del restaurante. Después pasó a trabajar como ayudante de camarero y terminó atendiendo directamente a los clientes. El propio empresario recordó esas tres etapas en 2023, cuando regresó al establecimiento en el que había comenzado su vida laboral.

En una entrevista concedida a The New York Times en 2010, Huang explicó que fue una persona muy introvertida durante su juventud: "Era muy buen estudiante, siempre estaba concentrado y motivado. Pero era muy introvertido. Era increíblemente tímido", recordó al hablar de aquella etapa de su vida.

El empresario reconoció que trabajar de cara al público fue lo que le permitió cambiar esa faceta de su personalidad: "La única experiencia que me hizo salir de mi caparazón fue servir mesas en Denny's", afirmó. Hasta entonces, la posibilidad de tener que hablar con desconocidos le generaba un enorme rechazo.

Aquel empleo le enseñó a gestionar situaciones complicadas y buscar soluciones cuando los clientes no estaban satisfechos. Huang explicó que no siempre podía controlar lo que ocurría a su alrededor y que debía adaptarse a las circunstancias. Otra de las lecciones que se llevó fue aprender a solventar momentos de tensión.

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Después de aquella etapa, Huang estudió Ingeniería Eléctrica en la Universidad Estatal de Oregón y completó un máster en la Universidad de Stanford en 1992. Antes de emprender su propio proyecto, trabajó en dos compañías del sector de los semiconductores: AMD y LSI Logic.

En 1993, cuando tenía 30 años, fundó Nvidia junto a los ingenieros Chris Malachowsky y Curtis Priem. Los tres se reunieron precisamente en un restaurante Denny's de California para dar forma a la compañía y, más de tres décadas después, Huang ha dejado sus cargos directivos en la empresa que ayudó a crear.