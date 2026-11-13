Jacobo, albañil peruano: "En España trabajo de 9 a 5 de lunes a viernes, en mi país había semanas que no me pagaban"

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LO ESENCIAL Las claves Jacobo Cerna, un oficial de albañilería peruano de 45 años, emigró a Valladolid para huir de la inestabilidad laboral y la falta de pagos regulares en Lima. En España destaca la regulación horaria, trabajando de lunes a viernes (los viernes solo hasta las 13:00 horas), lo que le permite disfrutar de dos días y medio de descanso semanal. Valora la estabilidad que le otorga un contrato indefinido, el respaldo de un convenio colectivo y beneficios adicionales como la manutención diaria cubierta por su empresa. Su objetivo principal al asentarse en el sector de la construcción español es garantizar la seguridad económica de su familia y financiar los estudios de sus hijas.

Jacobo Cerna es un oficial con décadas de experiencia en el sector de la edificación que decidió dar un giro radical a su vida. Tras una primera etapa en España, optó por regresar definitivamente para consolidar su trayectoria laboral y garantizar el bienestar futuro de sus hijas.

La realidad en su país natal estaba marcada por una severa inestabilidad que dificultaba cualquier planificación familiar a largo plazo. Así lo cuenta en el pódcast de El Sueño Español - TGI. Además, la falta de seriedad en las retribuciones en Perú, pactadas de manera semanal, era una constante entre las cuadrillas de operarios en Lima.

El propio Jacobo recuerda con crudeza la incertidumbre económica a la que se enfrentaba a diario antes de emigrar a España. "En Perú se paga semanalmente, pero había semanas enteras que no te pagaban, no te cumplían y siempre había excusas", reconoce. Esa desprotección precipitó su decisión de buscar otra vida en el extranjero.

La llegada a Valladolid transformó por completo su rutina diaria frente a las maratonianas jornadas que realizaba anteriormente. En España, su cuadrilla cumple un horario continuado de lunes a viernes, lo que le permite congeniar el esfuerzo físico de la obra con el descanso necesario para su salud.

Esa regulación del tiempo laboral culmina cada semana con una gran ventaja: "Los viernes se trabaja hasta la una de la tarde y tienes dos días y medio de descanso tranquilamente, sin preocupaciones", señala el oficial. Este régimen contrasta con la desregulación en las obras de Perú.

En su país de origen, los operarios suelen prolongar los turnos durante los fines de semana, incluido el domingo, para compensar los retrasos salariales o acelerar las entregas. Ahora, en cambio, dispone de más tiempo libre, sabiendo que sus derechos laborales están a salvo y respaldados por un convenio.

La empresa también cubre diariamente los gastos de manutención de sus empleados en un restaurante concertado de la zona. Esta prestación permite ahorrar cada mes en el bolsillo del trabajador, quien valora enormemente un plato de comida caliente y completa cada mediodía.

Tranquilidad en España

El cambio más trascendental para el albañil reside en la seguridad jurídica que le confiere disponer de un contrato de trabajo indefinido. Saber con exactitud qué día ingresará la nómina en el banco le ha aportado una serenidad mental que jamás había experimentado durante su carrera en Lima.

A sus 45 años, Jacobo afronta esta etapa con ilusión y la convicción de que su esfuerzo diario servirá para financiar los estudios de sus hijas. Su caso refleja la realidad de cientos de profesionales latinoamericanos que encuentran en la construcción española una vía sólida hacia la estabilidad económica y personal.