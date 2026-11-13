Irene Montero, 38 años, sobre su pasado como cajera: "Curraba 12 horas, me permitía tener algo de dinero mientras estudiaba"

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LO ESENCIAL Las claves Irene Montero repasa su pasado como cajera en una tienda Saturn en San Sebastián de los Reyes mientras estudiaba la carrera. La candidata de Podemos califica de "clasistas, machistas y antidemocráticas" las críticas recibidas por su trayectoria laboral previa a la política. Montero recuerda que renunció a su tesis doctoral y a una estancia en Harvard para volcarse por completo en la actividad del partido morado. Podemos acudirá a las elecciones del 29-N en alianza con ERC, donde Montero optará a un escaño como cabeza de lista.

Con vistas al 29-N, Irene Montero vuelve a situarse en el centro del debate político. La eurodiputada será la candidata de Podemos a las elecciones generales, por lo que su trayectoria vuelve a estar en el ojo público.

Así, en una entrevista en el programa Hora 25 de la Cadena Ser, Montero habló sobre sus primeros trabajos, su etapa universitaria y las críticas que ha recibido por su pasado laboral.

Uno de los asuntos que abordó fue precisamente su experiencia como cajera, un empleo que se ha utilizado en diferentes ocasiones para cuestionar su trayectoria política.

De hecho, la eurodiputada aclaró una confusión que se ha repetido durante años: nunca trabajó en Mercadona, sino en una tienda Saturn en San Sebastián de los Reyes (Madrid). Allí consiguió el puesto gracias a una amiga de la universidad que trabajaba en el establecimiento.

"Curraba 12 horas, o sea, era un trabajo compatible con los estudios para poder tener algo de dinero y no pedirles a mis padres, que tenían dos curros", explicaba durante la conversación.

Su pasado como cajera

Lejos de permanecer al margen de las críticas por su pasado como cajera, Montero también quiso responder a quienes han utilizado esta experiencia para cuestionar su capacidad política.

La dirigente consideró que poner en duda su capacidad para participar en la elaboración de leyes por haber trabajado en dicho oficio responde a una actitud "clasista, machista y antidemocrática".

"No nos va a decir una cajera cómo se hacen las leyes", ha recordado al referirse a uno de los argumentos que ha escuchado durante su experiencia política.

Frente a ello, ha defendido que la democracia consiste en repartir el poder y permitir que cualquier ciudadano pueda participar en las decisiones colectivas, en lugar de reservarlo para "hombres con corbata".

Además, la eurodiputada reivindicó la importancia de trabajos que habitualmente reciben menos reconocimiento social, como los de las empleadas del hogar o las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio.

De la universidad a Podemos

Asimismo, en su conversación con Cadena Ser, Montero también repasó su trayectoria antes de llegar a las instituciones.

La candidata de Podemos comenzó a militar con 15 años en la Juventud Comunista y participó en movimientos asamblearios, protestas contra el Plan Bolonia y movilizaciones en defensa de la educación pública.

También recordó su etapa como investigadora y cómo aparcó su tesis doctoral y la posibilidad de realizar una estancia en Harvard para dedicarse plenamente a Podemos.

"Era una de las ilusiones más grandes de mi vida: poder hacer una tesis doctoral y poder hacer trabajo universitario, docente e investigador", reconocía.

La eurodiputada también confesaba que nunca pensó que se dedicaría a la política institucional. Sus convicciones estaban más vinculadas a las asambleas, las movilizaciones y el trabajo en la calle.

Podemos afronta las elecciones generales del 29-N con Irene Montero como candidata.

El partido morado concurre a los comicios con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), liderada por Gabriel Rufián, como principal aliado, después de no llegar a buen puerto en el Frente Amplio de Ada Colau.

Sin embargo, según el sondeo publicado por EL ESPAÑOL el 1 de noviembre, la lista conjunta ERC-Podemos obtendría actualmente nueve diputados, aunque Montero no tendría garantizado su escaño por Madrid.