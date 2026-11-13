Feijóo, 65 años, sobre Pedro Sánchez: "Este gobierno es el que más impuestos ha cobrado en la historia de España"

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LO ESENCIAL Las claves Alberto Núñez Feijóo critica en el pódcast 'The Wild Project' que el Gobierno actual es el que más impuestos y cuotas ha cobrado a los trabajadores en la historia de España. El líder del PP denuncia la trampa de no deflactar el IRPF con la inflación, lo que provoca que las subidas salariales se diluyan por el cambio de tramo tributario y generen pérdida de poder adquisitivo. Feijóo señala que la recaudación récord del Ejecutivo no se ha traducido en una mejor gestión de los servicios públicos como la sanidad, la educación o las infraestructuras. El dirigente popular propone un modelo económico basado en el alivio fiscal a trabajadores y autónomos, la atracción de inversión extranjera y el crecimiento del empleo.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado una dura advertencia sobre la presión que afronta la ciudadanía española. En el pódcast de Jordi Wild, The Wild Project, el político desgranó los principales problemas socioeconómicos que, a su juicio, lastran el bienestar nacional.

En este marco, el candidato presidencial centró sus críticas en el balance económico del Ejecutivo central. "Cuando este gobierno dice que es el más progresista, realmente es el gobierno que más impuestos y más cuotas ha cobrado a los trabajadores", arremetió contra el discurso socialista.

Para respaldar sus afirmaciones, el dirigente político puso el foco en la carga tributaria cotidiana. Según su diagnóstico, las familias soportan unos tipos impositivos desproporcionados frente a unos salarios reales que permanecen estancados, generando una brecha alarmante en las finanzas de muchos asalariados.

El mandatario gallego explicó con detalle el mecanismo inflacionario que afecta a las nóminas en España. "Han hecho una trampa que es no actualizar la tarifa del impuesto de la renta con la inflación", denunció sobre la negativa a ajustar las tarifas estatales debido a que penaliza cualquier incremento salarial pactado.

Feijóo argumentó que la falta de deflactación neutraliza cualquier avance de los sueldos en la economía real. Explicó que si a un empleado le incrementan moderadamente su remuneración bruta, el cambio de tramo en el tributo y las mayores cotizaciones devoran esa subida y reducen el ingreso neto de los trabajadores.

Al detallar cómo opera este perjuicio sobre el bolsillo de los ciudadanos, el dirigente fue especialmente gráfico con las cifras anuales: "El neto de lo que te queda de incremento pues es un 1%, y con una inflación de un 4 evidentemente has perdido 3 puntos de poder adquisitivo", sentenció de manera tajante.

El responsable popular conectó también esta asfixia fiscal con el deterioro de los servicios esenciales de la titularidad pública. Bajo su criterio, el incremento récord en la recaudación no ha venido acompañado de una gestión eficaz en áreas como las infraestructuras ferroviarias, la sanidad o la formación de las nuevas generaciones.

Discurso popular

Como alternativa a este modelo, el líder del PP reclamó un giro radical sustentado en dinamismo privado, seguridad jurídica y competitividad internacional. "El crecimiento sano de la economía es conseguir mayor inversión pública, sobre todo inversión privada, traer inversión extranjera y crear empleo", sostiene.

La intervención completa, enmarcada dentro de la ronda política del canal, expone el proyecto con el que los populares buscan confrontar las tesis de La Moncloa. Feijóo apela directamente a los trabajadores y autónomos para exigir un alivio en los gravámenes directos que devuelva liquidez al tejido productivo.