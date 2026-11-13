El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante un acto de precampaña. Alberto Paredes Europa Press

Entró en vigor: los mayores de 65 pueden pedir una ayuda de hasta 18.000 € para instalar un ascensor en su comunidad

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LO ESENCIAL Las claves El Plan Estatal de Vivienda ofrece subvenciones de hasta 18.000 euros para financiar reformas de accesibilidad en inmuebles, cubriendo hasta el 80 % del coste de las obras. Está dirigida a viviendas construidas antes de 2006 que sean el domicilio habitual de mayores de 65 años o personas con discapacidad, requiriendo acuerdo en las comunidades de vecinos. Las ayudas financian la instalación de ascensores, rampas, salvaescaleras, sustitución de bañeras por duchas y la adaptación de puertas o pasillos. Aunque las bases son fijadas por el Estado mediante el Real Decreto 42/2022, las Comunidades Autónomas se encargan de gestionar las convocatorias y repartir los fondos.

Adaptar una vivienda a las necesidades de la tercera edad supone un desembolso económico importante que muchas familias no pueden asumir. Sin embargo, existe una línea de ayudas estatales poco conocida que permite cubrir el grueso de una reforma de accesibilidad.

Amparada por el Plan Estatal para el acceso a la vivienda, esta subvención financia desde el cambio de una bañera hasta la instalación de una rampa o ascensor comunitario.

Eso sí, aunque el Estado inyecta el presupuesto y fija las normas generales de la ayuda, son las Comunidades Autónomas las que se encargan de abrir las convocatorias y repartir los fondos a través de sus boletines oficiales.

¿Quién puede pedir la ayuda?

Para que un expediente sea aprobado bajo los criterios del Programa 10 del Real Decreto 42/2022, el solicitante y el inmueble deben cumplir tres requisitos innegociables:

Residencia habitual y permanente : el piso o casa a reformar debe ser el domicilio principal de al menos una persona mayor de 65 años , o bien de una persona con discapacidad . Esto es fácilmente justificable con un certificado de empadronamiento .

: el piso o casa a reformar debe ser el domicilio principal de al menos una , o bien de una persona con . Esto es fácilmente justificable con un . Antigüedad del edificio : la ley exige que los edificios de viviendas o chalets unifamiliares que opten a estos fondos hayan sido construidos antes de 2006.

: la ley exige que los edificios de viviendas o chalets unifamiliares que opten a estos fondos hayan sido construidos antes de 2006. Acuerdo de la comunidad de vecinos: si las obras de accesibilidad afectan a las zonas comunes —como el portal, la fachada o las escaleras — la solicitud debe ir acompañada por un acta de la junta de propietarios que autorice la reforma.

Se financia hasta el 80 %

Las bases reguladoras de la subvención establecen unos límites de financiación favorables para los solicitantes. Estos se resumen así:

El límite general : la administración cubre un máximo del 80 % del coste total de la obra y fija un tope de 18.000 euros por vivienda. Ese 20 % restante correrá a cargo del propietario o de la comunidad de vecinos.

: la administración cubre un máximo del 80 % del coste total de la obra y fija un tope de por vivienda. Ese restante correrá a cargo del propietario o de la comunidad de vecinos. Financiación total : existen excepciones para que el Estado cubra el importe íntegro de la reforma. Por ejemplo, en casos de vulnerabilidad económica extrema o si en la vivienda reside una persona con discapacidad severa reconocida.

: existen excepciones para que el Estado cubra el importe íntegro de la reforma. Por ejemplo, en casos de vulnerabilidad económica extrema o si en la vivienda reside una persona con discapacidad severa reconocida. Gastos paralelos incluidos: la ayuda no solo se limita a los materiales y la mano de obra, también incluye los honorarios de los arquitectos y la redacción de proyectos. No obstante, impuestos como el IVA o las tasas municipales no se pueden incluir.

¿Qué obras incluye?

El abanico de obras que se pueden financiar con esta ayuda es muy amplio.

Por ejemplo, cubre la instalación o renovación de ascensores, montacargas, rampas y plataformas o sillas salvaescaleras.

También incluye el cambio de una bañera por un plato de ducha antideslizante con asientos o el ensanchamiento de puertas y pasillos.

Y la gran novedad del decreto de 2022 es que la bonificación también financia la instalación de videoporteros, sistemas de apertura automática de puertas, grúas de techo, motorización de persianas y dispositivos de pánico conectados a teleasistencia.