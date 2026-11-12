La casa rural se ubica en Mejorada del Campo, a tan solo 20 minutos de Madrid. Idealista.

Venden una casa rural de 450 m² con finca de 1.200 m², 5 habitaciones, garaje y lista para vivir cerca de la ciudad

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La propiedad se ubica en Mejorada del Campo, a solo 20 minutos de Madrid, combinando la vida rural con la proximidad a la capital. Con un precio rebajado de 380.000 euros, la casa dispone de 450 m² construidos, 5 habitaciones, garaje y una parcela de 1.200 m². Destaca por su autonomía energética gracias a 20 placas solares, antena satelital para teletrabajo y climatización renovada con bomba de calor y estufa de pellets. El inmueble se distribuye en cuatro niveles, incluyendo un salón amplio, cocina independiente, terraza compartida en los dormitorios y un nivel subterráneo por acondicionar.

Vivir en el campo sin renunciar a un trabajo en la capital es uno de los objetivos inmobiliarios más codiciados en la actualidad. A tan solo 20 minutos de Madrid, en Mejorada del Campo, se encuentra una casa rural que ilustra esta tendencia.

Se trata de un inmueble pensado para el descanso y la tranquilidad, pero manteniendo una conexión rápida y directa con la capital. La propiedad, anunciada en Idealista, cuenta con una parcela de 1.200 metros cuadrados y destaca por su autonomía energética.

Y es que la vivienda de 450 m² incorpora un sistema de 20 placas solares que reducen drásticamente la dependencia de la red eléctrica tradicional. ¿Teletrabajas? Pues también dispone de una antena satelital para garantizar la conectividad en medio del entorno rústico.

¿Cuánto vale esta casa rural?

Esta finca rústica está a la venta por un precio de 380.000 euros. Según la publicación de Idealista, su precio se ha rebajado un 3 % recientemente, por lo que anteriormente su coste era de 390.000 euros.

La casa cuenta con 5 habitaciones y se distribuye en cuatro niveles, separando a la perfección las áreas de uso diario con las zonas de servicio. En la planta principal se ubican las estancias de uso común. Esto incluye el salón y una cocina independiente.

En esta misma planta hallamos el dormitorio principal, que goza de un vestidor propio y un cuarto de baño integrado. Subiendo las escaleras está la zona de descanso. Esta se compone de cuatro amplias habitaciones y un cuarto de baño completo.

El punto fuerte de este nivel es que todos los dormitorios tienen salida directa a una terraza exterior compartida. En la planta -1 encontramos un amplio garaje cubierto para los vehículos de la familia.

La propiedad está a la venta por 380.000 euros, según la publicación en Idealista. Idealista.

Y por si fuera poco, la casa también goza de un nivel más abajo todavía sin acondicionar.

Esta área se puede adaptar a las necesidades del futuro propietario, pudiendo convertir la estancia en una zona de almacenaje, un gimnasio, etc.

Fuera del chalet hay un inmenso jardín, ideal para instalar un huerto ecológico o cualquier equipamiento que se nos ocurra: unas porterías de fútbol, una canasta de baloncesto, una casa modular para invitados, etc.

A nivel técnico, las instalaciones de fontanería y electricidad han sido renovadas, y la climatización se resuelve mediante aire acondicionado con bomba de calor en todas las estancias, apoyado por dos termos nuevos y una estufa de pellets.