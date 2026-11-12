Juan Ruiz, albañil con 50 años de experiencia: "A los jóvenes les han metido en la cabeza que tienen que ir a la universidad"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El albañil jubilado Juan Ruiz critica que se haya inculcado a los jóvenes la idea de que ir a la universidad es la única opción válida, relegando a los oficios. Señala que existe una importante falta de formación por parte de las empresas, las cuales mantienen a los aprendices en puestos auxiliares sin enseñarles el oficio de forma práctica. La edad media en el sector de la construcción se sitúa en los 45 años, mientras que los trabajadores menores de 30 años representan apenas un 11% de la plantilla. La falta de relevo generacional y de personal cualificado se arrastra desde la crisis de 2008, amenazando la continuidad de un sector actualmente muy demandado y rentable.

La falta de relevo generacional en el sector de los oficios no es una novedad, sino una noticia gritada a los cuatro vientos por sus trabajadores. No solo hay pocos jóvenes que deciden seguir esta línea de trabajo, sino que también faltan trabajadores cualificados.

Lo cierto es que, en una época en la que los oficios son sumamente rentables por la alta demanda de trabajo y la poca oferta de trabajadores, conseguir un trabajador con experiencia resulta imposible.

Según explicó el albañil con 50 años de experiencia, Juan Ruiz, a ABC, el motivo detrás de esto no solo es la falta de interés de la juventud, sino que hay una importante falta de formación por parte de las empresas y otros albañiles veteranos como él.

No hay trabajadores preparados

Una parte del problema es que los oficios todavía no se ven como una opción rentable o válida para las nuevas generaciones que han crecido con la idea de que lo más importante es tener un título: "A los jóvenes les han metido en la cabeza que tienen que ir a la universidad", argumentó el albañil.

Según los datos del Observatorio Industrial de la Construcción, la edad media del sector se sitúa en los 45 años. Así, los trabajadores menores de 30 años representan entre el 10,8% y el 11,2%, según la UGT.

En medio de este contexto, el jubilado expresó que debe haber un cambio de mentalidad para que los oficios dejen de ser percibidos como algo "desgraciado", sino como una verdadera oportunidad laboral.

Además de esto, el veterano recalcó que otra parte de la culpa de la falta de preparación recae en las propias empresas, que por lo general no ascienden a estos pocos jóvenes que deciden dedicarse a esta línea de trabajo.

Albañil colocando ladrillos rojos en el sitio de construcción. Imagen de archivo IStock

"Las empresas no han dejado que los jóvenes aprendan", enfatizó el albañil, recalcando que hay muchos jóvenes que se dedican a esta línea de trabajo y los mantienen estáticos en puestos de peón o auxiliar, en vez de ascenderlos y enseñarles nuevas tareas.

Ruiz recordó que, cuando él entró en este oficio, aprendió de los mayores que permitían a los ayudantes realizar tareas pequeñas con algún supervisor para practicar e ir familiarizándose con las grandes tareas.

"Muchas veces no es solamente ver: si usted ve una cosa, cómo se hace y dice: 'uy, qué fácil', no, hay que hacerla", expresó, haciendo hincapié en la importancia de la práctica, no solo de la teoría a la hora de formar a estos trabajadores amateur.

La escasez de jóvenes preparados es una crisis que se remonta a la crisis de 2008, cuando, por el contrario, los menores de 30 años suponían más del 25% del sector. Es decir, este fenómeno responde a una fractura estructural que resultó tras el estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008.

Actualmente, con un 60% de la plantilla superando los 45 años y otra gran parte cercana a la jubilación, el sector se acerca a la extinción, con miles de trabajadores que, como Juan Ruiz, esperan que las nuevas generaciones decidan dedicarse a la construcción para romper con esta tendencia.