Ester vive en Ciudad Real y trabaja en Madrid: “Son 3 horas de ida y 3 horas de vuelta, el cuerpo no aguanta”

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LO ESENCIAL Las claves Ester y otros trabajadores se enfrentan a trayectos de hasta seis horas diarias entre Ciudad Real y Madrid tras el corte de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía provocado por el accidente de Urda. Las diferencias en el alquiler —616 euros al mes en Ciudad Real frente a 1.728 en Madrid— impulsan a muchos profesionales a residir fuera de la capital y desplazarse a diario. Para hacer frente a las interrupciones, los afectados han recurrido al teletrabajo, desplazamientos en coche, pernoctaciones en Madrid o a alojarse en casa de familiares por el agotamiento físico. Renfe prevé recuperar de forma parcial el transporte ferroviario en la zona a partir del viernes 13 de noviembre combinando autobuses y trenes convencionales.

Muchas personas que trabajan en Madrid toman la decisión de vivir en provincias cercanas, principalmente porque el precio del alquiler en la capital es mucho mayor. Por ejemplo, en Madrid, una vivienda de 80 metros cuadrados cuesta 1.728 euros al mes de alquiler, mientras que el mismo inmueble en Ciudad Real cuesta 616 euros al mes.

Ester González es una de las personas que decidió mudarse a Ciudad Real, aunque trabajaba en Madrid y cogía un tren directo de 50 minutos todos los días para ir a trabajar. Sin embargo, este mismo trayecto son seis horas de ida y vuelta, según contó a Antena 3.

Lo cierto es que, tras el accidente de Urda, en Toledo, que se cobró la vida de 69 personas, la circulación de trenes de alta velocidad en la línea Madrid-Andalucía se ha visto interrumpida, la línea que utilizaban trabajadores como Ester, con lo cual los pasajeros deben optar por un plan alternativo.

Una jornada de 14 horas

González confesó a los periodistas de Antena 3 que se encuentra viviendo en casa de sus padres en la capital, ya que le resulta imposible desplazarse todos los días al trabajo.

"Son tres horas de ida, tres horas de vuelta, más el tiempo que tardas en desplazarte al lugar de trabajo, más de siete horas, varios días se puede hacer, pero de forma rutinaria no hay cuerpo que lo aguante", confesó.

Aunque Renfe ofrece opciones alternativas para desplazarse, González recalcó que resultan mucho más incómodas que los trenes: "La frecuencia de buses no tiene nada que ver con la de los trenes, o te vas mucho antes o llegas tarde al trabajo", explicó añadiendo que, independientemente, el resultado es pasar demasiadas horas fuera de casa.

Otros trabajadores en la misma situación que Ester, que dependían de este transporte a diario, recurren al teletrabajo, viajan en coche o pasan la noche en Madrid para conseguir llegar puntuales a sus puestos de trabajo.

Trenes de Alta Velocidad en la estación de tren Atocha en Madrid. Imagen de archivo IStock

María Heres, que también trabaja en Madrid y vive en Ciudad Real, se desplaza en coche, pero señaló que "empieza el frío las nieblas... Me vengo el día de antes y duermo en Madrid".

Lo cierto es que el trayecto de Ciudad Real a Madrid supone 2 horas y 15 minutos de ida y vuelta en coche. Así, el cansancio del desplazamiento, el gasto en gasolina y aparcamiento y las condiciones meteorológicas hacen que este viaje sea particularmente arduo.

Hay otros trabajadores afectados que han optado por buscar otros trabajos fuera de Madrid por el miedo a subir a un tren después del accidente.

Lo cierto es que la alta velocidad ha dado la oportunidad a miles de personas de poder vivir bien, con un inmueble a un precio asequible, y desplazarse a sus sitios de trabajo diariamente sin que suponga una mayor molestia.

No obstante, todos estos usuarios afectados, que ahora hacen malabares para poder llegar todos los días a sus trabajos, podrán volver parcialmente a su rutina a partir del viernes 13 de noviembre, cuando Renfe recuperará parcialmente el transporte ferroviario con un plan que incluye trenes convencionales y autobuses.