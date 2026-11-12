Confirmado por el BOE: los trabajadores podrán prorrogar la ayuda por cuidar a un hijo enfermo grave tras los 26 años

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El BOE confirma que los trabajadores podrán prorrogar la ayuda CUME por cuidar de un hijo con enfermedad grave más allá de los 26 años. Para acceder a la ampliación excepcional, el hijo debe acreditar una discapacidad igual o superior al 65% o tener un grado III de dependencia. Se exige mantener la convivencia con el beneficiario y que persista la necesidad de prestar cuidados directos, continuos y permanentes. La reforma permite que ambos progenitores cobren la prestación de forma simultánea, recibiendo el 50% de su respectiva base reguladora cada uno.

La Seguridad Social reconoce una prestación económica, conocida como CUME, a los trabajadores que reducen su jornada para cuidar de un hijo diagnosticado con cáncer u otra enfermedad grave incluida en el listado oficial. Esta prestación compensa la pérdida de ingresos durante la hospitalización o los tratamientos médicos.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado recientemente una reforma que permite prolongar de forma excepcional esta protección más allá de los 26 años. Para ello, la persona enferma debe acreditar una discapacidad igual o superior al 65% o tener reconocido un grado III de dependencia.

Es suficiente con cumplir una de las dos condiciones, aunque estos requisitos no bastan por sí solos. La normativa exige que se mantenga la convivencia con el trabajador beneficiario y que siga existiendo la necesidad de prestar cuidados directos, continuos y permanentes.

No se trata de una ayuda general para cualquier familia con un descendiente con discapacidad. La CUME está dirigida a los trabajadores que reducen, al menos, un 50% de su jornada para cuidar directamente de un hijo con cáncer u otra enfermedad grave. La necesidad de atención debe estar acreditada médicamente.

La regulación contempla una ampliación progresiva en función de la edad. Como regla general, la prestación puede mantenerse hasta los 18 años. Sin embargo, si persiste la enfermedad y continúa la necesidad de tratamiento y cuidado, puede extenderse hasta los 23 años siempre que se cumplan los requisitos legales.

Existe otro límite para determinados casos: si antes de cumplir los 23 años la persona afectada acredita la ya mencionada discapacidad igual o superior al 65%, el derecho puede prolongarse hasta los 26. Una vez superada esa edad, entra en juego la nueva excepción, sujeta a las condiciones adicionales.

La reforma también contempla que ambos progenitores puedan percibir la prestación por la misma persona causante, de forma alternativa o simultánea. Si la cobran a la vez, cada uno recibe un subsidio equivalente al 50% de su respectiva base reguladora.

A tener en cuenta

En los supuestos ordinarios, la cuantía equivale al 100% de la base reguladora correspondiente, en proporción a la reducción de jornada. Por tanto, no existe una cantidad fija para todos los beneficiarios: el importe depende de la cotización y del porcentaje de jornada que hayan dejado de trabajar.

La ampliación excepcional más allá de los 26 años tiene efectos desde el 23 de octubre de 2026, fecha establecida por el real decreto-ley que modificó la Ley General de la Seguridad Social. El nuevo reglamento de desarrollo, publicado el 5 de noviembre, entrará en vigor el 5 de enero de 2027.