Confirmado por el BOE: Hacienda rebajará un 5% el rendimiento neto del IRPF para los autónomos en módulos

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LO ESENCIAL Las claves Hacienda ha publicado en el BOE la Orden HAC/1161/2026, que confirma una rebaja fiscal para los autónomos que tributan por el sistema de módulos. La medida establece una reducción del 5% sobre el rendimiento neto de módulos para el ejercicio 2027, lo que disminuirá la base del cálculo del IRPF. El beneficio fiscal se aplicará tanto en la declaración anual del IRPF como en el cálculo de los pagos fraccionados trimestrales de 2027. El sector agrario dispondrá de una reducción del 10% en 2026 junto a minoraciones por gasóleo y fertilizantes, volviendo a la rebaja general del 5% en 2027.

Hacienda ha confirmado una nueva rebaja fiscal para los trabajadores autónomos que tributan por el sistema de módulos. La medida aparece recogida en la Orden HAC/1161/2026, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 5 de noviembre.

La normativa establece una reducción del 5% del rendimiento neto de módulos para el ejercicio 2027, una medida que permitirá disminuir la cantidad de ingresos que estos profesionales deben incluir en el cálculo de su IRPF.

La disposición adicional primera de la orden recoge expresamente que los contribuyentes que determinen el rendimiento neto de sus actividades económicas mediante el método de estimación objetiva podrán aplicar esta rebaja durante el próximo año.

Se trata del régimen conocido popularmente como módulos, al que pueden acogerse determinados trabajadores por cuenta propia que desarrollan actividades incluidas en la normativa y cumplen los límites establecidos.

Entre los negocios que pueden tributar por este sistema figuran establecimientos de comercio minorista, como panaderías, carnicerías y tiendas de ropa; bares, cafeterías y restaurantes; peluquerías, talleres y tintorerías, así como determinados transportistas y profesionales de actividades agrícolas, ganaderas y forestales.

La rebaja del rendimiento

Es importante entender cómo funciona la medida. La reducción del 5% no significa que Hacienda vaya a descontar ese porcentaje del resultado final de la declaración de la Renta.

El beneficio fiscal se aplica sobre el rendimiento neto de módulos, es decir, sobre la cantidad que se utiliza como referencia para calcular el beneficio fiscal de la actividad.

A diferencia de los autónomos que tributan por estimación directa, quienes están en módulos no calculan su rendimiento a partir de la diferencia entre los ingresos y los gastos reales del negocio.

Hacienda establece unos parámetros objetivos, como el número de trabajadores, la superficie del establecimiento, la potencia eléctrica contratada o el número de mesas en un restaurante.

A partir de estos indicadores se calcula el rendimiento neto de la actividad, al que se aplican las minoraciones y los índices correctores correspondientes. Sobre esa cantidad se introduce la reducción general del 5% aprobada para 2027.

Al disminuir el rendimiento declarado, también se reduce la base sobre la que se calcula el IRPF. Además, el ahorro no tendrá que esperar a la declaración anual. La orden establece que la rebaja también se tendrá en cuenta para calcular los pagos fraccionados trimestrales de 2027.

La normativa también contempla medidas específicas para el sector agrario.

En el ejercicio 2026, los agricultores y ganaderos en módulos podrán aplicar una reducción general del 10%, además de minoraciones del 35% por el gasóleo agrícola y del 15% por los fertilizantes, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

Sin embargo, para 2027 volverá a aplicarse la reducción general del 5%.