Pedro Sánchez, propietario de dos pisos, sobre la vivienda: “Nos vamos a dejar la piel en darle solución”

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez califica el acceso a la vivienda como el "gran reto institucional" de Espa!1a y se compromete a hacer de ello el quinto pilar del Estado del bienestar. El presidente del Gobierno defiende la intervención pública y la regulación frente a la liberalización del mercado, denunciando el impacto del coste del alquiler en familias y jóvenes. El Ejecutivo busca poner freno a los fondos buitre e insta a ayuntamientos y comunidades autónomas a aplicar la Ley de Vivienda para solucionar el problema residencial.

Las elecciones generales del próximo 29 de noviembre están ‘a la vuelta de la esquina’. Y uno de los temas que van a estar sobre la mesa será el de la vivienda. De hecho, hablamos de uno de los motivos que han dado lugar a la huelga general del 11 de noviembre convocada por los sindicatos.

“Si la vivienda es una de las mayores preocupaciones de las familias, y lo es, es también la mayor ocupación del Gobierno de España y nos vamos a dejar la piel en darle solución", afirmó Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, durante la colocación de la primera piedra de las obras de un desarrollo urbanístico en Alcorcón (Madrid) en 2025.

Asimismo, subrayó que el Gobierno “está liderando una de las estrategias más ambiciosas en las últimas décadas para convertir el acceso a la vivienda en un derecho al alcance de todos y quinto pilar del Estado de bienestar".

Gran reto

Fue en 2023 cuando Pedro Sánchez arrancó su segunda legislatura al frente del Gobierno de España. Por aquel entonces, no dudó en afirmar que la vivienda era el “gran reto institucional” que tenía España por delante.

Un reto que estaba sobre la mesa al incumplirse el artículo 47 de la Constitución, aquel que consagra el derecho de los españoles a una vivienda digna.

“El incumplimiento es flagrante, cotidiano y afecta a millones de personas, en especial a los jóvenes y a las familias de 40-50 años con menores a cargo”, remarcó.

Luego vinieron la Ley de Vivienda y, más recientemente, dos reales decretos-ley de vivienda que el Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros dos veces.

En la primera ocasión, no pasó el corte del Congreso de los Diputados; en la segunda, se está a la espera de lo que decida la Diputación Permanente del Congreso.

“Las medidas de los decretos son ambiciosas, razonables y necesarias, de puro sentido común, de humanidad, que unen a pequeños propietarios y a inquilinos, y ponen pie en pared a los fondos buitre", subrayó durante la presentación de los mismos.

Desde entonces, no ha dudado en hacer llamamientos a ayuntamientos y comunidades autónomas para que apliquen la Ley de Vivienda.

"La mano de este Gobierno está tendida a todas las administraciones, a todos los representantes públicos y a todas las empresas que quieran unirse en este reto colectivo", indicó en el acto de Alcorcón.

Y añadió: “Mientras otros apuestan porque la solución al problema de la vivienda sea una mayor liberalización del mercado, lo que necesitamos es intervención pública y regulación", se lamentó Pedro Sánchez.

Y remarcó que “no hay ninguna lógica en que una familia o un joven tenga que dedicar más de la mitad de sus ingresos a pagar un alquiler como ocurre en muchas partes de la Comunidad de Madrid y de nuestro país".