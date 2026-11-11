Hacienda confirma que nunca solicita datos personales o bancarios por SMS o correo electrónico a los contribuyentes

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LO ESENCIAL Las claves La Agencia Tributaria aclara que nunca solicita datos personales, bancarios ni de tarjetas mediante mensajes de texto o correos electrónicos. Ciberdelincuentes aprovechan el envío de las conocidas 'cartas del miedo' para realizar estafas mediante enlaces a supuestas deudas, sanciones o devoluciones. Expertos recomiendan no pinchar en ningún enlace sospechoso y acceder siempre directamente a la Sede Electrónica de la AEAT o a la DEHú mediante certificado digital o Cl@ve. Se aconseja desconfiar de mensajes con urgencia o amenazas inmediatas, ya que las notificaciones reales otorgan plazos formales de respuesta e indican los pasos para recurrir.

Hay un dicho popular que suele decir ‘que viene el coco’. Y, cuando se refiere a Hacienda, más de un contribuyente se echa a temblar. Algo que puede suceder de aquí a fin de año cuando la Agencia Tributaria envía sus conocidas como ‘cartas del miedo’.

¿Qué son? Se trata de notificaciones que envía la AEAT a cualquier contribuyente o empresa. Normalmente las suele enviar porque ha visto alguna irregularidad o incidencia fiscal en la presentación de la Declaración de la Renta y suele solicitar documentos adicionales a los ya presentados.

También puede ser que la declaración esté correctamente presentada y sólo quieran comprobar la información.

Cartas falsas

En un mundo tan digital, hay quien aprovecha estos momentos para hacerse pasar por la AEAT. Es decir, que buscan intentar estafar a los contribuyentes. ¿Cómo lo hacen?

Pues, como recuerdan desde TaxDown, “sobre todo a través de SMS y correos electrónicos que alertan de una supuesta deuda, una sanción o una devolución pendiente e incluyen un enlace para ‘regularizar’ la situación”.

Por eso, y desde la propia Agencia Tributaria, recuerdan que nunca solicita por SMS ni por correo electrónico datos personales, bancarios o de tarjetas.

Para no ser víctimas de este tipo de engaño, desde TaxDown recomiendan una serie de pasos y así no ser estafados.

No pinchar en enlaces ni descargar archivos de mensajes sospechosos, aunque parezcan venir de Hacienda y lleven su logo.

También apuntan a que hay que comprobar siempre en la Sede Electrónica. Las notificaciones reales se pueden consultar entrando directamente en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria o en la Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú) con certificado digital o Cl@ve, escribiendo la dirección en el navegador y no desde el enlace recibido.

Y hay que desconfiar de las prisas. Los mensajes que meten presión con plazos de pocas horas o amenazas de embargo inmediato son una señal de alarma.

Las notificaciones auténticas dan un plazo para responder y explican cómo recurrir.