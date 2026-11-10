Yolanda Díaz rinde cuentas sobre su patrimonio: ahorros de casi 33.000 euros y un sueldo bruto anual de 90.177 euros

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LO ESENCIAL Las claves Yolanda Díaz percibe un sueldo bruto anual de 90.177,84 euros por su cargo en el Ejecutivo central y pagó 24.809,98 euros de cuota en su última declaración de la renta. Declara un saldo de 33.200,68 euros en su cuenta corriente habitual, compartida al 50% con su pareja, y no posee acciones, planes de pensiones ni otros productos de inversión. Su patrimonio inmobiliario se compone de un despacho profesional y una vivienda en A Coruña al 50%, sobre los que le resta por pagar una hipoteca de 39.553,44 euros. En su declaración figura la propiedad compartida de dos vehículos (un Volkswagen Touran y un Volkswagen Golf) y el pago de cuotas al Partido Comunista de España y al Colegio de Abogados.

El Registro General de las Cortes Generales ha publicado la declaración oficial de bienes y rentas correspondiente a Yolanda Díaz al arrancar la XV Legislatura. El documento recoge de forma transparente el dinero guardado en sus cuentas, las propiedades que comparte y las deudas que aún le quedan pendientes.

En el capítulo de ingresos percibe 90.177,84 euros brutos anuales fijados para su cargo en el Ejecutivo central, repartidos en 12 mensualidades. Asimismo, en la casilla fiscal se indica que abonó 24.809,98 euros en concepto de cuota en su última declaración de la renta.

La dirigente gallega posee hasta 33.200,68 euros en su cuenta corriente habitual, un aspecto siempre llamativo. Esta cantidad, que mantiene contratada al 50% junto a su pareja, representa la liquidez directa disponible para atender los gastos del día a día.

Más detalles

La ministra gallega detalla la titularidad compartida de dos bienes inmuebles ubicados en la provincia de A Coruña. Su patrimonio inmobiliario incluye un despacho profesional adquirido en agosto de 2003 y una vivienda particular cuya compra formalizó en noviembre de ese mismo año bajo régimen de bienes gananciales.

La diputada de Sumar mantiene suscrito un préstamo hipotecario con el Banco Santander para financiar sus propiedades urbanas. El crédito inicial contratado en 2003 ascendió a 168.284 euros, del cual conserva a día de hoy un saldo pendiente de pago equivalente a 39.553,44 euros al 50%.

La ficha del Congreso confirma la posesión de dos vehículos familiares adquiridos también en propiedad ganancial a mitades. Díaz registra un Volkswagen Touran comprado en 2013 y un Volkswagen Golf que incorporó a su patrimonio privado en octubre de 2014.

El expediente constata la ausencia total de participaciones en empresas, acciones en bolsa o depósitos bancarios a plazo fijo. La representante parlamentaria tampoco declara planes de pensiones privados ni productos de inversión adicionales, limitando su capital financiero a los saldos reflejados en su cuenta corriente.

La declaración de intereses acredita el abono periódico de cuotas a diferentes organizaciones políticas, sociales y profesionales. Entre ellas, el Partido Comunista de España, la entidad gallega Mesa pola Normalización Lingüística y su correspondiente colegio profesional de abogados de la provincia.

Las normas parlamentarias exigen la publicación completa de estos documentos económicos al inicio de cada legislatura. Esta obligación administrativa permite a los ciudadanos consultar la evolución de sus bienes, los sueldos y las deudas hipotecarias que mantienen sus representantes públicos en las instituciones.