El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante el acto de presentación de los candidatos de Vox para las elecciones del 29N en Talavera de la Reina. Juanma Jiménez Europa Press

Santiago Abascal, 50 años: "Yo he perdido mi vivienda, sé lo que es que todos tus ahorros se queden en poder de un banco"

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LO ESENCIAL Las claves Santiago Abascal ha recordado cómo perdió su vivienda y sus ahorros tras la quiebra del negocio que gestionaba en 2010, asumiendo su responsabilidad por firmar una hipoteca que no podía pagar. El líder de Vox abordó la especulación de la vivienda y la regulación de los fondos buitre tras su reciente paso por el programa 'La Revuelta'. Abascal reside actualmente de alquiler en el barrio madrileño de Hortaleza tras haber perdido su inmueble en Álava y trasladarse a la capital. Vox defiende la liberalización del mercado inmobiliario, el aumento de la construcción y la reducción de impuestos para combatir la crisis de la vivienda.

Después de su tensa entrevista con David Broncano en La Revuelta, Santiago Abascal ha pasado a ser el centro de la conversación una vez más. Entre sus declaraciones, el líder de Vox habló sobre los fondos buitre y su intención de regularlos para evitar la especulación de la vivienda.

Asimismo, el político recordó que él mismo fue víctima del mercado de la vivienda hace unos años. Recordando una entrevista con el programa de radio producido por el blog, El Espía del Congreso, Abascal detalló que fue desahuciado por haber asumido hipotecas que se escapaban de sus posibilidades.

El político vasco, según pudo saber EL ESPAÑOL, vio un año complicado a nivel económico en el 2010 cuando también perdió el bar que gestionaba con su entonces esposa, Ana Belén Sánchez Cenador, de quien se divorció ese mismo año.

Un año muy difícil

En su programa electoral, Vox defiende la liberalización del mercado inmobiliario, aumentar la construcción de viviendas, reducir los impuestos asociados a la compra y venta de inmuebles y eliminar regulaciones que considera responsables del encarecimiento de los inmuebles.

Así, el partido de Santiago Abascal defiende que la crisis de la vivienda es, entre otros, un problema de falta de oferta, intervención de las administraciones públicas, la okupación y la inseguridad jurídica de los propietarios.

En 2014, en una entrevista con El Espía en el Congreso, al ser preguntado sobre su postura respecto a los desahucios, el político respondió con su historia personal confirmando que él mismo ha vivido esta situación en primera persona.

"Tenemos que asumir que hay una responsabilidad compartida, una responsabilidad de las personas que hemos asumido hipotecas que no podíamos pagar, hablo en primera persona porque yo he perdido mi vivienda", enfatizó.

Según un reportaje en EL ESPAÑOL, Abascal había comprado una vivienda de 366.580 euros en el concejo alavés de Murguía junto a su entonces mujer Ana Belén Sánchez Cenador.

Habían abierto un bar también, el Heineken Urban Concept. Sin embargo, cuando ya llevaba dos años con el bar abierto, la recesión en el año 2010 acabó por hundirlos y el bar se declaró insolvente.

Esto resultó en que el banco le quitó a la pareja su casa, que habían puesto como aval para el negocio. Reflexionando sobre esta experiencia, el líder de Vox señaló a Espía del Congreso que "sé perfectamente lo que es que tu casa y los ahorros de toda tu vida queden en el poder de un banco, nadie me lo tiene que explicar".

No obstante, reconoció que "asumo mi responsabilidad por haber asumido una hipoteca que no podía pagar". La casa adosada era de 200 metros cuadrados, cuatro pisos, un amplio jardín y se encuentra a 30 minutos en coche de Vitoria y a 20 minutos de Amurrio, en una localidad de 1.000 habitantes.

Esta situación llevó a que Sánchez Cenador y Abascal se divorciaran tras dos hijos. Este duro golpe llevó a que el líder de Vox no revalidara su escaño en el Parlamento Vasco y se trasladara a Madrid.

Hoy en día, Santiago Abascal vive de alquiler en el barrio madrileño de Hortaleza, en una zona que cuenta con un parque infantil, un gimnasio y otras comodidades.

¿Quién es Santiago Abascal?

Santiago Abascal, a sus 50 años, se presenta como uno de los grandes protagonistas de la política española y presidente de Vox desde 2014. Nació en 1976 en Bilbao y ha situado entre sus principales banderas la defensa de la unidad nacional, el control de la inmigración y la crítica a las políticas del Gobierno.

Licenciado en Sociología por la Universidad de Deusto, Abascal se afilió al Partido Popular en 1994, a los 18 años. Su carrera institucional arrancó en el Ayuntamiento de Llodio, Álava, donde fue concejal entre 1999 y 2007. Ocupó un escaño en las Juntas Generales de Álava y en el Parlamento Vasco.

Durante esos años presidió la Fundación para la Defensa de la Nación Española y dirigió la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid entre 2010 y 2012.

En 2013 abandonó el Partido Popular debido a sus discrepancias con la dirección de Mariano Rajoy y, ese mismo año, fundó Vox, que oficialmente se presentó en enero de 2014.

Actualmente, se mantiene al frente de la formación y ha encabezado candidaturas a las elecciones generales. En noviembre de 2019 consiguió su mayor representación parlamentaria, con 52 diputados.

El próximo 29 de noviembre, el líder de Vox se encontrará en las urnas de las elecciones presidenciales, entre otros, con Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, y a Pedro Sánchez, líder del PSOE.