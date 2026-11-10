Omar Molina, abogado: “Desde diciembre, la baja médica dejará de calcularse como hasta ahora”

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LO ESENCIAL Las claves A partir del 1 de diciembre de 2026 entra en vigor la modificación del artículo 171 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada mediante el Real Decreto-ley 31/2026. El cálculo de la base reguladora para la prestación por incapacidad temporal por contingencias comunes cambiará su mes de referencia. Con el nuevo cálculo se tomará como base la cotización del mes inmediatamente anterior al mes previo al hecho causante, retrocediendo un mes adicional respecto al sistema actual. Para las bajas que ocurran en diciembre, la cotización que servirá de referencia general pasará a ser la del mes de octubre en lugar de la de noviembre.

Tanto trabajadores como empresas deben tener en cuenta un importante cambio que se avecina en el horizonte. ”¡Ojo! Desde diciembre, la baja médica dejará de calcularse como hasta ahora”, advierte Omar Molina, socio de Augusta Abogados.

Y es que el Real Decreto-ley 31/2026, publicado (publicado el 21 de octubre) modifica el artículo 171 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS).

A continuación, y de la mano del abogado, te contamos cómo estaba antes y cómo queda ahora tras la remodelación del texto.

Antes y ahora

Según relata Omar Molina en la red social LinkedIn, “ el artículo 171 establecía que la prestación consistía en un subsidio equivalente a ‘un tanto por ciento sobre la base reguladora’, remitiéndose a la ley y a sus normas de desarrollo”.

Es decir, que “no concretaba en ese artículo el mes de referencia, pero la regla general aplicada era tomar la base de cotización del mes anterior al de la baja”.

¿Y cómo queda ahora? El artículo primero, apartado cuatro, del real decreto-ley incorpora al artículo 171 un apartado 2.



Dicho apartado queda así: “La base reguladora para el cálculo del subsidio de incapacidad temporal por contingencias comunes será el resultado de dividir el importe de la base de cotización por dichas contingencias del mes inmediatamente anterior al mes previo al del hecho causante, por el número de días a que dicha cotización se refiera”.

Para entenderlo mejor, Molina lo explica de la siguiente manera: “Para una baja en diciembre, la referencia general pasa de noviembre a octubre. Se retrocede un mes adicional, con las excepciones previstas para incorporaciones recientes a la empresa”.

¿Y desde cuándo será oficial? “Según la disposición final cuarta, apartado 2, la modificación del artículo 171 produce efectos el primer día del segundo mes siguiente al de la publicación: el 1 de diciembre de 2026”, concluye Omar Molina.