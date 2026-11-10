Es oficial: durante la huelga general del 11 de noviembre no existe derecho a retribución para el trabajador

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LO ESENCIAL Las claves CCOO y UGT convocan una huelga general en España para el próximo 11 de noviembre para reivindicar salarios y acceso a una vivienda digna. El derecho a huelga suspende el contrato de trabajo, por lo que el empresario no está obligado a abonar el salario correspondiente al tiempo no trabajado. Los descuentos en la nómina afectarán al día de sueldo, la parte proporcional de las pagas extraordinarias y la parte equitativa del descanso semanal. El empleado permanecerá en alta especial en la Seguridad Social, pero ni él ni la empresa cotizarán ni ingresarán cuotas durante la jornada de paro.

Habrá huelga general en España. Será el próximo 11 de noviembre y será la décima desde que se instauró la democracia, si tenemos en cuenta tanto los paros parciales como de 24 horas.

Los sindicatos CCOO y UGT la han convocado, algo que no sucedía desde hace 14 años. Y será el 11 de noviembre para no coincidir con la campaña electoral.

¿Motivo? “Reivindicar salarios dignos para acceder a una vivienda digna”, fue la primera causa para los sindicatos. Luego sumaron otras como la subida de precios o el crecimiento de los márgenes empresariales.

Derecho fundamental

Con la propuesta sobre la mesa, la opción de los trabajadores será la de acudir o no a la misma. Recordemos que es un derecho fundamental recogido en la Constitución Española. En concreto, en su artículo 28.2.

También está en el artículo 4.1 del Estatuto de los Trabajadores. Pero, quienes lo hagan, deben saber que tendrá repercusiones en su bolsillo.

Y el artículo 6 del real decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, también debe ser tenido en cuenta ya que establece que el ejercicio del derecho de huelga produce la suspensión del contrato de trabajo.

¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador no está obligado a prestar servicios y que, a la par, el empresario no está obligado a abonar salario por el tiempo no trabajado.

Es decir, que durante el periodo de huelga no existe derecho a retribución. A la par, y si la huelga ha sido legalmente convocada, el empresario no puede imponer ningún tipo de sanción disciplinaria al empleado.

Básicamente, son tres los descuentos a los que se enfrenta el trabajador. Por un lado, está el salario que corresponde al día de la huelga; por otro, la parte proporcional de la paga extraordinaria; y, por último, la fracción equitativa del descanso semanal producido el día de la huelga.

Es decir, que se descuentan conceptos salariales vinculados al tiempo de trabajo efectivo como salario base, complementos personales como la antigüedad, los complementos de puesto, o de cantidad o calidad.

Llegados a este punto, desde el Centro de Estudios Financieros (CEF) recuerdan que “la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reiterado que la huelga comporta la pérdida íntegra de la retribución correspondiente al tiempo no trabajado”.

Y añaden: “El cálculo de la retribución por hora ordinaria se realiza dividiendo el salario anual por las horas de trabajo efectivo del año. Es decir, hay que restar los días de vacaciones, festivos y descanso. De modo que, el importe del sueldo a descontar se obtiene multiplicando ese resultado por las horas concretas de huelga realizadas”.

Importante: en la práctica, este descuento no es lineal porque la existencia de complementos variables no hace sino obligar a realizar ajustes individuales en las nóminas.

Y respecto a la cotización a la Seguridad Social, “el trabajador permanece en alta especial en la Seguridad Social”, matizan desde el CEF.

¿Qué implica? Tres puntos, según el CEF. El primero, que “no existe obligación de ingreso de cuotas por el tiempo de huelga ni para el empresario ni para el trabajador”.

El segundo, “que no se generan bases de cotización por esos días”; y, el tercero, que “la empresa debe comunicar la incidencia a la Tesorería General de la Seguridad Social a través del Sistema RED”.