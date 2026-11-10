El sector de la edificación ha iniciado su mayor transformación histórica: la arquitectura y la construcción han dejado de ser procesos artesanales para dar un salto definitivo hacia la industrialización.

La nueva forma de construir en España: edificios industrializados que reducen hasta un 32% las facturas a sus usuarios

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LO ESENCIAL Las claves El sector de la edificación en España evoluciona hacia la construcción industrializada mediante la fabricación de componentes en fábricas robotizadas y su posterior ensamblaje en obra. El modelo desarrollado por Grupo Avintia a través de su sistema ávita permite reducir hasta un 75% los residuos en obra, un 40% las emisiones de CO2 y hasta un 32% las facturas energéticas del usuario. Una red de alianzas estratégicas con empresas líderes y fábricas hiperespecializadas respalda la gestión de casi 9.000 viviendas industrializadas entre 2022 y 2027. Ávila acogerá la primera Ciudad de la Industrialización de España, un proyecto con una inversión superior a 45 millones de euros que prevé producir hasta 5.000 viviendas anuales a partir de 2028.

Durante la última década, la demanda de hogares ha tenido un crecimiento notable, impulsada por la mejora del mercado laboral y el aumento poblacional.

Sin embargo, la oferta de la vivienda no ha seguido el mismo ritmo.

Ante este desajuste, el sector de la edificación ha iniciado su mayor transformación histórica: la arquitectura y la construcción han dejado de ser procesos artesanales para dar un salto definitivo hacia la industrialización gracias a la digitalización, la automatización y la producción en fábrica.

Un modelo constructivo que optimiza los recursos, reduce los plazos de ejecución, garantiza la eficiencia energética y ofrece respuestas concretas a los grandes desafíos medioambientales y habitacionales de este tiempo.

Construcción industrializada

Paneles industrializados ávita. Cedida.

Para entender este concepto de forma sencilla, basta con mirar a la industria del automóvil.

Hasta ahora, hacer una casa era un proceso manual e individualizado: se colocaba ladrillo a ladrillo sobre el terreno, sujeto a constantes retrasos por el mal tiempo, escasez de mano de obra o imprevistos de ejecución.

La construcción industrializada cambia las reglas del juego: las diferentes partes de la vivienda (paneles de estructura, baños, ventanas o balcones) se fabrican con tecnología de alta precisión en naves industriales robotizadas.

Una vez listas, estas piezas se trasladan a la parcela y se ensamblan con precisión milimétrica. El resultado es un proceso mucho más rápido, limpio, seguro y con los máximos estándares de calidad.

Gracias al Grupo Avintia, este modelo de construcción es una realidad en España.

Nacida como constructora en 2007, esta corporación se ha consolidado como un actor imprescindible en la industria española, gracias al desarrollo de ávita, su pionero sistema de construcción industrializada.

Con una plantilla que supera los 1.200 profesionales, y una estructura organizada en tres divisiones clave –Construcción, Construcción Industrializada e Inmobiliaria–, la compañía cubre la totalidad del ciclo constructor-inmobiliario.

Eficiencia y sostenibilidad

Al fabricar los componentes en un entorno automatizado y controlado para su posterior ensamblaje en obra, la compañía elimina las incertidumbres de plazos y aumenta los estándares de calidad.

Esto se traduce en ventajas medioambientales y económicas:

Reducción de residuos en obra: hasta un 75%.

Ahorro en el consumo de agua en la fase de ejecución: hasta un 20%.

Menor uso de materias primas y hormigón: hasta un 50%.

Reducción de la contaminación acústica: hasta un 50%.

Disminución de emisiones de CO2: un 40%.

Ahorro en las facturas energéticas del usuario: hasta un 32%.

Proyecto residencial industrializado de Grupo Avintia Cedida.

La fuerza de colaboración

Pero si este innovador sistema ha podido salir adelante, gracias a su red colaborativa de empresas. Donde la calidad, precisión y las garantías son un imprescindible.

ávita, el sistema de construcción industrializada del Grupo Avintia ha impulsado un ecosistema de partners único integrado por marcas líderes en sus respectivos sectores:

Gerflor es un fabricante francés líder en suelos flexibles y revestimientos para interiores, con presencia en más de 100 países. Ofrece soluciones innovadoras, sostenibles y técnicas para todos los sectores.

es un fabricante francés líder en suelos flexibles y revestimientos para interiores, con presencia en más de 100 países. Ofrece soluciones innovadoras, sostenibles y técnicas para todos los sectores. Orona : Especialistas en diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y modernización de ascensores, escaleras mecánicas, rampas y pasillos.

: Especialistas en diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y modernización de ascensores, escaleras mecánicas, rampas y pasillos. Aldes : Con más de 100 años de experiencia, es referente en soluciones de calidad del aire interior y confort térmico.

: Con más de 100 años de experiencia, es referente en soluciones de calidad del aire interior y confort térmico. Kömmerling : Líder en la fabricación y comercialización de carpinterías exteriores de alta eficiencia.

: Líder en la fabricación y comercialización de carpinterías exteriores de alta eficiencia. Daikin : Soluciones de climatización innovadoras y eficientes de máxima calidad.

: Soluciones de climatización innovadoras y eficientes de máxima calidad. Sika : Compañía especializada en la fabricación de productos químicos y materiales para la construcción y la industria.

: Compañía especializada en la fabricación de productos químicos y materiales para la construcción y la industria. Schneider Electric : Líder global en tecnología energética, integrando electrificación, automatización y digitalización en la vivienda y la construcción industrializada para avanzar hacia edificios más eficientes y sostenibles.

: Líder global en tecnología energética, integrando electrificación, automatización y digitalización en la vivienda y la construcción industrializada para avanzar hacia edificios más eficientes y sostenibles. Saint-Gobain : Materiales, sistemas y servicios para una construcción más ligera y sostenible en los segmentos residencial, no residencial y de infraestructuras.

: Materiales, sistemas y servicios para una construcción más ligera y sostenible en los segmentos residencial, no residencial y de infraestructuras. BAXI : Amplia gama de soluciones de climatización que garantizan la máxima eficiencia energética y confort térmico, con un fuerte compromiso con la innovación y el servicio.

: Amplia gama de soluciones de climatización que garantizan la máxima eficiencia energética y confort térmico, con un fuerte compromiso con la innovación y el servicio. J acob Delafon: Fabricante de soluciones para el cuarto de baño que aúnan diseño, calidad, sostenibilidad y durabilidad.

Fabricante de soluciones para el cuarto de baño que aúnan diseño, calidad, sostenibilidad y durabilidad. S oler & Palau : Marca experta en sistemas de ventilación eficientes.

: Marca experta en sistemas de ventilación eficientes. AkzoNobel : Suministro de pinturas y recubrimientos innovadores y sostenibles que aportan valor a nuestros clientes.

: Suministro de pinturas y recubrimientos innovadores y sostenibles que aportan valor a nuestros clientes. STACBOND es la marca líder en el diseño y fabricación de paneles composite para la arquitectura y fachadas ventiladas.

es la marca líder en el diseño y fabricación de paneles composite para la arquitectura y fachadas ventiladas. Midea uno de los mayores fabricantes de electrodomésticos del mundo, líder en innovación y tecnología.

Este puzzle compañías especialistas en una de las claves de la evolución del sistema industrializado desarrollado por Grupo Avintia.

Un modelo colaborativo que integra en la cadena de producción soluciones de vanguardia para fachadas, climatización, ventilación, fontanería, electricidad y equipamiento para el hogar.

En el periodo de 2022-2027, esta alianza respalda la gestión de cerca de 9000 viviendas industrializadas, lo que supone alrededor de 4 millones de metros cuadrados industrializados.

Hacia las 10.000 viviendas

Para garantizar el suministro y alcanzar la meta de fabricar 10.000 viviendas industrializadas al año en 2028 con el 80% de elementos industrializados en cualquiera de sus promociones (residenciales, hoteles o care home, terciario, Flex living...), el grupo cuenta además con una red de fábricas hiperespecialziadas:

ávita Factory la planta dedicada a la fabricación de paneles estructurales industrializados, es el corazón y motor del sistema ávita, desarrollado por Grupo Avintia.

la planta dedicada a la fabricación de paneles estructurales industrializados, es el corazón y motor del sistema ávita, desarrollado por Grupo Avintia. avimetal diseña y fabrica balcones, terrazas y chimeneas industrializadas, su planta incorpora tecnologías de última generación y procesos productivos basados en la innovación, la optimización y la sostenibilidad.

diseña y fabrica balcones, terrazas y chimeneas industrializadas, su planta incorpora tecnologías de última generación y procesos productivos basados en la innovación, la optimización y la sostenibilidad. avindow diseña y fabrica ventanas y marcos industrializados.

diseña y fabrica ventanas y marcos industrializados. avibath diseña y fabrica baños industrializados totalmente equipados, concebidos para integrarse de forma ágil y eficiente en cualquier tipología de vivienda.

diseña y fabrica baños industrializados totalmente equipados, concebidos para integrarse de forma ágil y eficiente en cualquier tipología de vivienda. avideck fabrica losas, prelosas y placas alveolares de manera industrial destinadas a optimizar los sistemas estructurales de proyectos de edificación.

El broche de oro a esta estrategia llega con el impulso de la primera Ciudad de la Industrialización de España, que nace de un acuerdo con la Junta de Castilla y León y se ubicará Polígono Industrial de Vicolozano, en Ávila,.

Con una inversión superior a los 45 millones de euros y más de 120.000 m² de superficie, donde se edificarán 42.000 m2 este complejo pionero, que se inaugurará en 2028, albergará un hub tecnológico e industrial capaz de producir hasta 5.000 viviendas anuales, generando más de 300 empleos directos cualificados y más de 5.000 empleos indirectos.

La edificación industrializada ha dejado de ser una promesa de futuro; es la respuesta presente, sólida y transformadora que necesita el mercado inmobiliario para crear ciudades más eficientes, sostenibles y pensadas para las personas.

"La nueva forma de construir en España: edificios industrializados que reducen hasta un 32% las facturas", es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español en colaboración con avintia.