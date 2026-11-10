Muere un policía y otro resulta herido grave en Oviedo tras un tiroteo y la explosión de una mochila

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Un subinspector de la Policía Nacional ha fallecido y un agente de los TEDAX ha resultado herido grave tras la explosión de un artefacto en Oviedo. El suceso ocurrió en el barrio de Villafría tras acudir los agentes por una alerta de tiroteo en el que una mujer resultó herida. El agresor se dio a la fuga y se investiga si dejó en el portal una mochila con un explosivo casero elaborado con aluminio y amoníaco. La detonación se produjo cuando los agentes especialistas procedían a la inspección de la mochila sospechosa.

Un subinspector de la Policía Nacional ha muerto y otro ha resultado gravemente herido tras la explosión de un artefacto explosivo registrada este martes en Oviedo.

El suceso, según describen fuentes policiales conocedoras de los hechos, guarda relación con una disputa en un vecindario del barrio ovetense de Villafría. Los hechos han tenido lugar esta misma mañana, cuando la Policía ha acudió al lugar de los hechos al recibir la alerta de un hombre que había disparado a una mujer.

La Policía desplegó un amplio dispositivo en torno a la calle Rafael Urrusti, 2, donde se han producido los hechos y para asistir a la mujer que ha resultado herida.

Amplio despliegue policial en el barrio ovetense de Villafría tras una explosión cuya causa se desconoce. Según testigos presenciales, un paquete ha explotado en la calle Rafael Urrusti. La explosión tuvo lugar en torno a las 08:45 horas, pero según algunos vecinos, una hora antes se produjo un tiroteo en la misma zona. #TPANoticias — TPA Noticias (@TPAnoticias) November 10, 2026

El autor del tiroteo se dio entonces a la fuga. Se investiga si fue él quien, al huir, dejó una mochila en el portal del inmueble, un edificio social. En el interior del petate había un artefacto explosivo.

Al llegar la Policía Nacional al lugar, la bolsa estalló, provocando la muerte al subinspector, perteneciente a la unidad de Guías Caninos. También ha resultado herido un agente de los TEDAX, los artificieros especialistas en la desactivación de explosivos.

La detonación ha matado a ese agente. Al efectivo de los TEDAX se le ha tenido que amputar una pierna.

El tiroteo se ha registrado pasadas las 7:00 horas, según la Televisión del Principado de Asturias. Pasarían dos horas, a las 9:00 de la mañana, cuando se ha escuchado la explosión en uno de los portales.

🚨 Última Hora: grave suceso esta mañana, sobre las 07:30 horas, en el barrio de Villafría de #Oviedo. 👮🏻♂️ Explosión de artefacto que, según primeros datos, ha podido tener consecuencias trágicas para un compañero y dejado varios heridos más. Nuestro apoyo para toda la Jefatura. https://t.co/GXYNeFhwyK — CEP (@cep_cepolicia) November 10, 2026

Los vecinos del barrio ovetense dieron aviso a los servicios de emergencia de haber escuchado varios disparos. Al llegar los primeros agentes, se localizó la mochila sospechosa en el inmueble donde ha tenido lugar el suceso. El artefacto explosionó al disponerse el equipo de los TEDAX a su inspección.

Hipótesis

Al revisar la mochila ya estallada, los TEDAX han descubierto que lo que había detonado era un explosivo casero, elaborado con aluminio y amoníaco. La principal hipótesis con la que se trabaja ahora mismo es que fuera el tirador el que dejase la mochila junto al portal antes de desaparecer.

Por el momento se desconocen más detalles sobre el incidente previo, el tiroteo en el que ha sido herida una joven. La víctima ha tenido que ser trasladada de urgencia al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).