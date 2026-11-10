Javier, propietario de 11 viviendas: "Hay interés en que no se solucione el problema, la oferta se ha reducido un 30%"

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LO ESENCIAL Las claves Javier Medina, propietario de 11 viviendas, asegura que desde la aprobación de la Ley de Vivienda la oferta de alquiler ha bajado un 30% y los precios han subido en esa misma proporción. El gran tenedor aboga por liberalizar el mercado y eliminar el miedo de los arrendadores para ampliar la oferta y permitir que los precios se autorregulen. Medina defiende el papel social de los propietarios y critica duramente al Sindicato de Inquilinas, señalando que hay colectivos interesados en que no se resuelva el problema. Con 11 pisos en alquiler e ingresando unos 10.000 euros al mes, obtiene un flujo de caja neto de 7.500 euros mensuales tras descontar gastos y seis hipotecas.

La vivienda es uno de los temas centrales de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. De hecho, la huelga general de este 11 de noviembre tiene su origen en la dificultad que sufre la población española para acceder a un piso o a una casa.

¿Pero cuál es la causa de este problema que afecta a todo el país? Para Javier Medina, propietario de 11 viviendas en alquiler, la nueva Ley de Vivienda tiene parte de culpa.

"Desde su aprobación la oferta de alquiler se ha reducido un 30 %", afirma en una entrevista en YouTube para el canal German Jover.

Los datos cotejados por el portal Idealista confirman esa tendencia, que en ciudades como Barcelona roza una caída del 70 % en el número de alquileres disponibles. "Los precios, por contra, han subido un 30 % desde la Ley de Vivienda", apunta el gran tenedor.

Bajo su punto de vista, "la solución es bastante evidente": liberalizar completamente el mercado para que se autorregule. Y es que según detalla, la nueva Ley impuso el miedo en los arrendadores, que prefirieron destinar su inmueble a otros tipos de alquiler como el turístico.

"Si los propietarios no tienen miedo, se ampliará la oferta", añade. Medina incluso considera que su labor, igual que la de otros grandes arrendadores, cumple una función social: "Lo que hacemos es lo correcto y favorece a la sociedad".

"Nos hace ganar dinero a cambio de dar la oportunidad de alquilar a familias que no pueden comprar", asegura. En este sentido, afirma que siente que su papel está "excesivamente criminalizado".

El Sindicato de Inquilinas

Pero Medina no se queda ahí y ataca al Sindicato de Inquilinas: "Tiene unos 10.000 afiliados, lo que representa una parte ínfima de los españoles; sin embargo, están en todos los programas y actos políticos...".

"Parece que hay un interés en que no se solucione el problema de la vivienda, porque si se soluciona, hay cuatro vividores que se quedan sin causa y sin trabajo", expresa con contundencia.

Sobre sus ingresos, Medina expone que con sus 11 alquileres ingresa unos 10.000 euros mensuales. Y aunque todavía tenga seis hipotecas y una deuda de unos 400.000 euros, contando gastos le quedan unos 7.500 euros al mes de cashflow.

"Comprar con hipoteca en el sector inmobiliario es la clave para obtener esa rentabilidad, porque si compras todo al contado para sacar un 6-7 % hoy, hay otras modalidades de inversión con menos riesgo", concluye.