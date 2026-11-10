Iñaki Unsain, sobre la vivienda: “Las compraventas crecen a costa de reducir el parque destinado al alquiler”

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LO ESENCIAL Las claves La compraventa de viviendas creció un 3,4% en agosto según el INE, registrando 49.319 operaciones tras la caída del 19,7% experimentada en julio. El experto inmobiliario Iñaki Unsain advierte de que las compraventas suben a costa de reducir el parque de pisos destinados al alquiler. Propietarios e inversores están poniendo sus inmuebles a la venta tras finalizar los contratos debido a la incertidumbre regulatoria y la limitación de rentas. El mercado depende mayoritariamente de la vivienda usada, ya que la obra nueva tiene una presencia insuficiente para corregir el déficit de oferta.

¿Vaso medio lleno o medio vacío? ¿Por qué la pregunta? Porque la compraventa de viviendas volvió a nivel positivo durante el pasado mes de agosto según el Instituto Nacional de Estadística (INE). En concreto, fueron un 3,4% más que en el mismo mes de 2025

Recordemos que en julio de este año, ese porcentaje fue de -19,7% respecto a julio de 2025. En el conjunto del año, la caída es del -2,3%.

Volviendo a la pregunta inicial, el experto inmobiliario Iñaki Unsain ofrece como respuesta la del vaso medio vacío: “Las compraventas de vivienda crecen a costa de reducir el parque de alquiler”.

Trasvase

Según la estadística del INE, en agosto se realizaron 49.319 operaciones. Recordemos, un 3,4% más. ¿Eso qué significa? Sobre todo, que hay una demanda sólida. Pero, en el otro lado de la balanza, sigue sin resolverse el principal desequilibrio del mercado. ¿Cuál es? La falta de viviendas disponibles.

“La demanda continúa activa y sigue habiendo compradores con capacidad y voluntad de cerrar operaciones”, afirma el Personal Shopper Inmobiliario.

Y añade: “El problema es que la oferta resulta insuficiente en muchas ciudades y zonas de elevada actividad económica. Por eso, cualquier vivienda que sale al mercado encuentra compradores con relativa rapidez si su precio se ajusta a la realidad”.

De ahí que, desde su punto de vista, y de aquí a fin de año, lo que va a producirse es un aumento de la oferta de vivienda usada procedente del mercado del alquiler. Es decir, como popularmente se dice, ‘se va a desvestir a un santo para vestir a otro’. Lo que significa que se va a arreglar un problema a costa de crear otro.

Y es que una parte de los propietarios e inversores ya están optando por poner los inmuebles a la venta cuando finalizan los contratos o recuperan su disponibilidad. ¿Por qué?

Por la incertidumbre regulatoria, la limitación de rentas en determinadas zonas, el aumento de los costes y el temor a nuevos cambios legislativos.

“Todo apunta a que una parte relevante de las viviendas que se vendan de aquí a final de año procederá de propietarios que han decidido abandonar el alquiler”, sostiene Unsain.

Y matiza: “Son inversores que compraron para obtener una rentabilidad periódica, pero que ahora prefieren vender, materializar la revalorización acumulada y trasladar su capital a otros activos o mercados con mayor seguridad jurídica”.

Por último, concluye indicando que “el peso de la vivienda usada confirma que el mercado depende fundamentalmente del parque ya existente. La obra nueva continúa teniendo una presencia demasiado reducida como para corregir el déficit acumulado de oferta”.