Entrada de la estación de Metro de Sol, a 22 de mayo de 2026, en Madrid (España). Europa Press

Huelga general del 11 de noviembre en Madrid: horarios y servicios mínimos de Metro, Cercanías y autobuses

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La huelga general del 11 de noviembre provocará alteraciones y reducciones de servicio durante 24 horas en los medios de transporte de Madrid. Metro de Madrid mantendrá el 80% de sus trenes en las horas punta de la jornada y el 50% durante el resto del día. Cercanías Renfe circulará al 75% en hora punta y al 50% las demás franjas, mientras que los autobuses urbanos e interurbanos operarán entre el 40% y el 50% según la red. Metro Ligero y el Tranvía de Parla operarán con un 50% de servicios en horas punta y un 45% durante el resto de la jornada.

La huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre provocará alteraciones en el transporte público de Madrid.

Los usuarios que tengan previsto desplazarse por la capital y los municipios de la región deberán tener en cuenta los servicios mínimos establecidos para Metro, Cercanías Renfe y las distintas redes de autobuses.

La convocatoria se desarrollará durante 24 horas, y afectará a las frecuencias habituales. Los porcentajes de funcionamiento serán diferentes en función del medio de transporte y de las franjas horarias, con una mayor cobertura durante los periodos de más demanda.

Servicios mínimos del Metro

Metro de Madrid mantendrá el 80% de sus trenes habituales durante las horas punta, mientras que el resto de la jornada funcionará con unos servicios mínimos del 50%.

En concreto, la Comunidad de Madrid ha establecido tres franjas con mayor circulación: de 07:30 a 09:30 horas, de 14:00 a 16:00 y de 18:00 a 20:00. Durante esos periodos se garantizará el 80% del servicio habitual. Fuera de esos horarios, circulará la mitad de los trenes.

Cercanías Madrid

En el caso de Cercanías Renfe, los servicios mínimos serán del 75% durante las horas punta y del 50% durante el resto del día.

El porcentaje más elevado se aplicará de 06:00 a 09:00 horas, de 13:30 a 15:30 y de 18:30 a 20:30. Fuera de esas franjas, los trenes circularán con una frecuencia equivalente a la mitad de la habitual.

Autobuses de la EMT

Los autobuses urbanos de Madrid también modificarán su funcionamiento. En este caso, los servicios mínimos dependerán del tipo de línea.

La red concurrente, formada por las líneas que coinciden con otros medios de transporte, tendrá unos servicios mínimos del 40%. Por su parte, la red específica mantendrá el 50% de sus servicios habituales.

Además, se garantizarán al menos dos autobuses por línea, salvo en aquellas que habitualmente cuentan con un único vehículo.

Los autobuses nocturnos, conocidos como búhos, dispondrán de al menos un vehículo en cada una de sus 32 líneas.

Autobuses interurbanos

Los autobuses interurbanos de la Comunidad de Madrid también circularán con frecuencias reducidas.

Desde el inicio del servicio hasta las 09:30 horas, los servicios mínimos serán del 50%. A partir de ese momento y durante el resto de la jornada, se reducirán al 45%.

Metro Ligero y Tranvía

Los servicios de Metro Ligero y el Tranvía de Parla también tendrán circulaciones reducidas. Los servicios mínimos serán del 50% durante las horas punta y del 45% durante el resto de la jornada.

Así, los principales medios de transporte público de la región mantendrán parte de su actividad durante la huelga, aunque los viajeros deberán prever mayores tiempos de espera y consultar sus trayectos antes de salir.