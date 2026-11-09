Maribel Lucas, quiromasajista, sobre los efectos físicos del estrés laboral: "El dolor rara vez es la primera señal"

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LO ESENCIAL Las claves El 40% de los trabajadores en España sufre estrés, ansiedad o depresión agravados por su empleo, afectando directamente a su salud física. La quiromasajista Maribel Lucas advierte de que el dolor rara vez es la primera señal de alerta, precedido por rigidez muscular, cansancio o tensión emocional. Además de la postura, la carga emocional mantiene los músculos contraídos; la experta destaca que la clave es el movimiento constante frente al sedentarismo. Pequeñas pausas para moverse, el descanso nocturno y consultar a profesionales ante molestias persistentes ayudan a evitar que el cuerpo colapse por la tensión.

El trabajo puede acabar con nuestra paciencia, con nuestra energía y también con nuestra espalda.

Ocho horas frente al ordenador, reuniones interminables y una lista de tareas que nunca parece terminar. Una rutina diaria que puede pasar factura a nuestra salud.

Y las cifras empiezan a encender las alarmas. El 40% de los trabajadores españoles asegura haber sufrido estrés, ansiedad o depresión provocados o agravados por su empleo, según los datos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

Una realidad que cobra especial importancia en noviembre, mes en el que se celebra internacionalmente la Concienciación sobre el Estrés. Una fecha que busca dar visibilidad a sus consecuencias y recordar la importancia de cuidar tanto nuestra salud física como mental.

Porque, aunque muchos intenten desconectar del trabajo al terminar la jornada y dejar atrás las preocupaciones, el cuerpo no siempre consigue hacer lo mismo.

El estrés acumulado puede seguir pasando factura en forma de contracturas, dolores cervicales o molestias en la espalda que acaban por impedir un día a día normal en muchas personas. Así lo advierte Maribel Lucas, cofundadora y quiromasajista del centro de bienestar Marte.

Según explica la experta, muchas personas acuden con contracturas o dolores musculares y descubren que detrás de esas molestias también hay una importante carga emocional.

"Nos hablan de un cuello que ya no gira igual. De unos hombros que pesan al terminar el día. De una espalda que nunca termina de relajarse", señala.

Sin embargo, estas molestias no suelen aparecer de un día para otro. Antes, el cuerpo puede dar pequeñas señales de alerta, como rigidez muscular, cansancio acumulado o dificultades para relajarse. "El dolor rara vez es la primera señal", advierte Maribel.

El problema es que muchas veces ignoramos esos primeros avisos y seguimos con nuestra rutina hasta que las molestias empiezan a afectar a nuestro día a día.

La espalda sufre estrés

Los dolores cervicales, las molestias lumbares y las contracturas son algunos de los problemas más frecuentes entre las personas que trabajan sentadas durante gran parte del día.

Sin embargo, no todo es culpa de la silla o de una mala postura.

La tensión emocional también influye. El estrés puede mantener los músculos contraídos durante horas, provocar rigidez y dificultar la relajación.

Además, trabajar con la cabeza adelantada hacia la pantalla, encorvar la espalda o mantener los hombros elevados puede agravar estas molestias.

Por eso, Lucas insiste en que no se trata de encontrar una postura perfecta y mantenerla durante toda la jornada. Lo importante es cambiar de posición con frecuencia y evitar pasar horas inmóviles frente al ordenador.

"La mejor postura siempre será la siguiente que hagas", resume la experta, en referencia a la importancia de mantenerse en movimiento.

Cinco minutos

La buena noticia es que no hace falta cambiar por completo nuestra rutina para empezar a cuidar la espalda.

Levantarse cada cierto tiempo, caminar mientras hablamos por teléfono o aprovechar las pausas para mover el cuello y los hombros son algunos de los consejos de las expertas de este conocido centro de bienestar.

Sin embargo, desde Marte recuerdan que el cuidado no termina al levantarnos de la silla.

Regalarse unos minutos de calma, respirar sin prisas y disfrutar de un buen descanso por la noche también ayuda a liberar la tensión acumulada y recuperar fuerzas para afrontar el día siguiente, aseguran desde el centro.

No obstante, las expertas insisten en la importancia de no acostumbrarnos a vivir con dolor ni asumir las molestias como algo normal de nuestro día a día.

Y es que una molestia que se repite, un cuello cada vez más rígido o una espalda que no nos deja descansar son señales que merecen atención.

Por eso, Maribel Lucas aconseja consultar con un profesional si las molestias persisten, aparecen hormigueos, se pierde fuerza o el dolor empieza a dificultar gestos tan cotidianos como agacharse, dormir o girar el cuello.

Porque el verdadero problema no siempre son las ocho horas frente a la pantalla. Es pasar semanas ignorando las señales de nuestro cuerpo hasta que el dolor termina obligándonos a parar.