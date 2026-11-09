Judith, 25 años: "He durado un día en mi trabajo en Suiza. No estoy hecha para hacer esto durante 8 horas cada día"

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LO ESENCIAL Las claves Judith, una joven con carrera, máster y cuatro idiomas, emigró a Suiza tras planificar un colchón económico de tres meses para no aceptar puestos precarios. Abandonó en su primer día un trabajo en una fábrica y rechazó una oferta de oficina tras negarse la empresa a remunerar un periodo de formación de dos semanas. Decidió mudarse a Zúrich para evitar perder tres horas diarias en trayectos de tren y encontrar mejores oportunidades laborales. Actualmente trabaja en el sector comercial de cara al público, lo que le permite perfeccionar el idioma local e integrarse en el mercado laboral helvético.

Emigrar a un nuevo país requiere una intensa preparación previa que debe empezar en el lugar de origen. Para asegurar su adaptación al trasladarse a Suiza, Judith planificó un ahorro financiero para vivir durante tres meses sin ingresos en caso de no hallar empleo de inmediato.

La realidad del mercado laboral no tardó en poner a prueba sus principios desde el principio. Empezó trabajando en una fábrica, aunque decidió que esa rutina no encajaba con sus metas: "¿Qué hago aquí? Tengo carrera, máster y cuatro idiomas. No estoy hecha para estar conduciendo ocho horas al día", explica.

Su siguiente experiencia, en una oficina, duró exactamente lo mismo. La joven señaló que era el trabajo al que aspiraba, pero la empresa pretendía someterla a un periodo de formación no remunerado durante más de dos semanas. Por tanto, decidió rechazar la propuesta de inmediato.

Judith se negó a firmar ningún documento ante la situación y la incompatibilidad entre ella y la empresa: "No firmé nada; simplemente vi el panorama y me fui", explicó al defender que el periodo de formación debe estar siempre pagado y más cuando se tiene la titulación.

Lejos de ceder por miedo a quedarse sin ingresos, tomar distancia con la mente fría le permitió mantener intactos sus principios profesionales. Abandonar ambos empleos en su primer día fue una decisión meditada para no perder tiempo en puestos que no aportaban valor a su proyecto de vida.

Se mudó a Zúrich

A este choque inicial se sumaron los retos logísticos de los desplazamientos en el país helvético. Para evitar perder hasta tres horas diarias en trayectos de tren desde St. Gallen para ir a trabajar, decidió moverse a Zúrich.

La joven recalca que la integración laboral en Suiza exige un esfuerzo activo con las lenguas locales. Para progresar profesionalmente considera imprescindible superar la barrera del idioma y no pretender instalarse en el país para depender del español y de un nivel básico de inglés.

Esa determinación la llevó a buscar oportunidades en el sector comercial y de atención al público en Zúrich. Trabajar de cara al cliente en tiendas de moda como Zara, donde actualmente permanece, se convirtió en la vía perfecta para obligarse a practicar el idioma a diario y avanzar con firmeza en la ciudad.

La historia de Judith demuestra que emigrar con previsión y un buen colchón económico permite tomar decisiones con libertad sin conformarse con empleos precarios. Saber poner límites desde el primer día y priorizar el aprendizaje del idioma han sido las claves para construir un camino laboral sólido y sostenible en Suiza.