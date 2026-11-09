Irene Montero, 38 años: "Compramos el chalet para cuidar de nuestra familia, fue una decisión sobre nuestra vida"

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LO ESENCIAL Las claves Irene Montero reitera en una entrevista en la Cadena SER que la compra del chalet de Galapagar en 2018 no fue un error, sino una decisión familiar para cuidar de sus allegados. La eurodiputada de Podemos defiende que tener una vivienda en propiedad no es reprochable ni resulta incompatible con impulsar políticas públicas que beneficien a la mayoría. Montero reafirma su compromiso de regular el precio de los alquileres y expropiar a los fondos buitre, asegurando que actuará si tiene poder para hacerlo. La dirigente atribuye la polémica generada en su momento a un intento de frenar la irrupción de una fuerza política de cambio sin casos de corrupción.

La vivienda se ha convertido de nuevo en uno de los principales frentes de confrontación política en España.

A menos de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre y con el caso de Maricarmen Abascal como exponente de la crisis habitacional, las propuestas de los partidos y sus contradicciones sobre el acceso a un hogar han vuelto a situarse en el centro del debate.

En plena disputa política por esta cuestión, Irene Montero ha defendido nuevamente la compra del chalet de Galapagar que compartió con Pablo Iglesias en 2018. Una adquisición que sigue generando debate y sobre la que la dirigente ha vuelto a pronunciarse.

En una entrevista en Hora 25, de la Cadena SER, la eurodiputada de Podemos rechazó que aquella decisión fuese un error.

"Lo que sería un error es no defender que se regule el precio de los alquileres, o que una familia tenga una casa, o que se expropie a los fondos buitres que acumulan miles de viviendas", señaló.

Montero explicó que la adquisición respondía a una decisión familiar: "Lo que estábamos haciendo era tomar una decisión sobre nuestra vida, que además nos permitía cuidar lo que para nosotros es lo más preciado que hemos construido juntos, que es nuestra familia".

También reconoció que su condición de representante pública permite cuestionar sus decisiones personales: "En la medida en que me presento y le pido a la gente que me vote y que confíe en mí, la gente tiene que poder criticar decisiones que yo tomo en mi vida".

La dirigente defendió que tener una vivienda en propiedad no es incompatible con promover políticas públicas para facilitar el acceso a ella.

"Que tú vivas en una casa que te has comprado, que es del banco, con tu pareja y que quieras hacer políticas públicas de vivienda que beneficien a la mayoría, me parece algo que no sé qué tiene de reprochable", afirmó en la misma entrevista.

Además, insistió: "La gente sabe que si yo tengo poder para limitar el precio de los alquileres lo voy a hacer. Vivamos en la casa que vivamos y te parezca a ti mejor o peor la casa en la que yo vivo".

En esa conversación, Montero interpretó que la polémica sobre el chalet pretendía "frenar la posibilidad de que hubiese una formación política que representase ese anhelo de cambio".

También contrapuso a Podemos con otras formaciones: "Hay quienes tienen estructuras de corrupción organizadas y hay quienes no las tenemos y no tenemos un solo caso de corrupción a pesar de haber gobernado".

La discusión remite a mayo de 2018, cuando Montero e Iglesias anunciaron la compra de la vivienda y publicaron un comunicado conjunto para explicar su decisión.

En él detallaron: "Nos hemos comprado una casa en Galapagar a 40 km de Madrid, y para pagarla tenemos a medias una hipoteca de 540.000 euros con Caja de Ingenieros que iremos pagando poco a poco durante 30 años".

En aquel momento, Montero defendió que "un ministro debe comprar vivienda para vivir y no para especular, lo pienso hoy y ayer y lo seguiré defendiendo", y resumió el propósito de la adquisición con una frase: "Es para vivir y no para especular".

Ocho años después, con el acceso a la vivienda convertido en uno de los grandes asuntos de la precampaña, la dirigente de Podemos mantiene su defensa de aquella compra y reivindica la regulación de los alquileres.

En La Hora de La 1, también cargó contra el decreto de vivienda del Gobierno con una advertencia: "Esta vez el trágala hay que hacérselo a los especuladores".