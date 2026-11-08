Yolanda Díaz rinde cuentas sobre su patrimonio: dos inmuebles y un salario de 90.177 euros

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LO ESENCIAL Las claves Yolanda Díaz mantendrá su cargo hasta el final de la legislatura tras haber anunciado que no irá en ninguna lista para las próximas elecciones generales. En la declaración de bienes al arranque de la XV legislatura, la ministra declaró contar con 33.200,68 euros en cuentas corrientes en régimen de gananciales. Su patrimonio incluye dos inmuebles en A Coruña (una vivienda y un despacho profesional), dos vehículos Volkswagen y una hipoteca con 39.553,44 euros pendientes. Según los datos del Portal de Transparencia de la AGE, su salario anual bruto como vicepresidenta y ministra de Trabajo alcanzó los 90.177,84 euros.

Yolanda Díaz, actual vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, será una de las grandes ‘ausentes’ en la siguiente legislatura que saldrá de las urnas el próximo 29 de noviembre.

Fue el pasado mes de abril cuando anunció que no iría en ninguna lista aunque seguiría en el Gobierno hasta la conclusión de la legislatura.

A continuación, te mostramos cuál fue su patrimonio al inicio de la XV legislatura y la cantidad percibida por su condición de vicepresidenta y ministra de Trabajo.

Patrimonio

Hay que retroceder a 2021, cuando pasó a formar parte del cuarteto de vicepresidentes, para ver la evolución que ha tenido desde entonces.

En la Declaración de bienes y derechos patrimoniales de los altos cargos de la Administración General del Estado (AGE), la entonces solo ministra de Trabajo dijo poseer 7.340,48 euros en sus cuentas bancarias, y 3.374,75 euros en otros ‘bienes y derechos de contenido económico’.

Además, y en lo que respecta a bienes inmuebles, declaró un valor de los mismos de 39.837,21 euros. En total, 50.552,44 euros.

Si se compara con los otros dos grandes referentes de la izquierda de aquel momento, hablamos de cantidades inferiores. Porque, por ejemplo, la de Pablo Iglesias sumaba 540.000 euros, y la de Irene Montero, 630 euros entre inmuebles, cuentas, intereses y seguros.

Fue concretamente el puesto que ocupaba Pablo Iglesias como vicepresidente el que ocupó Yolanda Díaz.

En la misma declaración ya de 2023, la última presentada al arranque de la XV legislatura, Yolanda Díaz declaró tener en sus cuentas bancarias la cantidad de 33.200,68 euros en una cuenta corriente en régimen de gananciales al 50%.

También indicó que tenía un despacho profesional en régimen de gananciales en A Coruña, que fue adquirido el 7 de agosto de 2023; y una vivienda, en la misma localidad, comprada el 25 de noviembre de 2023 en el mismo régimen.

En el capítulo de vehículos, y en gananciales, un Volkswagen Touran (comprado en 2013), y otro coche de la misma marca, un Golf (adquirido un año después).

Asimismo, tenía un préstamo hipotecario con el Banco Santander por un importe de 168.284 euros, del que tenía pendiente por desembolsar 39.553,44 euros.

En 2025, su salario fue de 90.177,84 euros brutos según el Portal de Transparencia de la AGE.