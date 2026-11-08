Venden una casa rural de 3 habitaciones con chimenea, jardín, garaje y finca rústica de 6.250 m² a una hora de Madrid

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LO ESENCIAL Las claves Se vende una finca rústica de 6.250 m² con una casa de madera amueblada en Miraflores de la Sierra por 294.000 euros, tras aplicarle un 7% de descuento. La vivienda dispone de dos plantas, tres habitaciones, dos baños completos, salón con chimenea, garaje, trastero y climatización por bomba de frío y calor. Incluye un contenedor marítimo acondicionado como módulo auxiliar independiente, ideal como taller, oficina o alojamiento para invitados. La propiedad cuenta con instalación de placas solares, amplio jardín con privacidad y posibilidad de conexión a la red de agua del Canal de Isabel II.

En el municipio madrileño de Miraflores de la Sierra, situado a una hora aproximadamente de la capital, ha salido al mercado una propiedad rural singular. El inmueble, comercializado por 294.000 euros tras aplicarle una rebaja del 7%, destaca por sus amplias posibilidades como segunda residencia.

La finca rústica abarca una superficie de 6.250 metros cuadrados completamente ajardinada y cuidada. La edificación principal consiste en una acogedora casa de madera integrada en el paisaje montañoso, la cual se entrega amueblada al completo para su uso inmediato sin necesidad de acometer reformas previas.

A la estructura de madera se suma un módulo auxiliar habilitado a partir de un contenedor marítimo acondicionado, espacio polivalente e independiente del inmueble principal. Esta construcción ofrece multitud de alternativas, siendo ideal para crear un taller, oficina, estudio de trabajo o alojamiento para invitados.

El interior de la casa se distribuye en dos plantas con tres habitaciones y dos cuartos de baño completos. El salón principal está equipado con una chimenea tradicional para los meses de invierno, complementándose con sistemas de climatización por bomba de frío o calor.

La propiedad incluye plaza de garaje en el precio de venta y cuenta con trastero, armarios empotrados, terraza y balcón. En el apartado de suministros, la finca destaca por su instalación de placas solares, ofreciendo además la posibilidad de realizar la acometida eléctrica y la conexión de agua corriente con el Canal de Isabel II.

Buena comunicación

La parcela de más de 6.000 metros cuadrados cuenta con un jardín preparado para el ocio al aire libre, zonas de descanso, huerto o espacio para animales. El diseño exterior permite disfrutar de total privacidad, todo ello enmarcado por unas vistas privilegiadas en plena naturaleza.

Su ubicación en Miraflores de la Sierra combina la tranquilidad del campo con la proximidad al casco urbano del municipio. Asimismo, la buena comunicación por carretera facilita los desplazamientos habituales hacia Madrid capital, además de contar con todos los servicios fundamentales alrededor.

Interior de la casa rural. Idealista

El conjunto inmobiliario se presenta como una alternativa muy atractiva para quienes buscan un estilo de vida autosostenible o una escapada de fin de semana cerca de la ciudad. La presencia de la energía solar instalada y la opción de conectar los servicios de red tradicionales aportan eficiencia y flexibilidad técnica.

La integración de la vivienda de madera, las construcciones independientes y el jardín convierten a este inmueble en una oportunidad excelente dentro del mercado inmobiliario madrileño. Es una finca con personalidad propia, pensada para disfrutar de la naturaleza y confort desde el primer día.