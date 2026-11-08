Paula, 23 años: "He durado un día en el trabajo. Tanto tiempo buscando, por fin consigo empleo y al final no me gusta"

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LO ESENCIAL Las claves Paula, una joven de 23 años, se hace viral al explicar en TikTok por qué decidió dimitir tras su primera jornada laboral. A pesar de llevar mucho tiempo buscando empleo, la desilusión con las tareas y un horario de 40 horas de lunes a sábado la llevaron a renunciar. La joven defiende su decisión de 'empezar de cero' las veces que haga falta antes que permanecer en un lugar de trabajo donde lo pasa mal.

Encontrar trabajo puede convertirse en un proceso largo, especialmente para los jóvenes que buscan una primera oportunidad laboral. La espera, el envío de currículums y las entrevistas suelen generar expectativas que no siempre se corresponden con la realidad.

Y es que conseguir un empleo no garantiza que las condiciones, las funciones o el ambiente de trabajo sean los esperados. Es lo que ha sucedido a Paula, una joven de 23 años que ha contado en redes sociales que decidió abandonar un puesto después de completar únicamente su primera jornada.

A través de su cuenta de TikTok (@paula.lap), ha explicado los motivos que la llevaron a tomar esta decisión y ha reconocido que, pese al tiempo que había dedicado a buscar trabajo, no estaba dispuesta a continuar en un lugar en el que no se sentía cómoda.

"Hermanas, he durado un día en el trabajo", aseguraba Paula. "He durado un día en el trabajo por voluntad propia. A mí nadie me ha echado de ningún lado". La joven reconoce que conseguir finalmente un empleo después de tanto tiempo buscando le produjo una mezcla de emociones.

Sin embargo, la ilusión inicial fue desapareciendo a medida que conocía mejor las características del puesto y las tareas que tendría que desempeñar: "Os prometo que sentí una mezcla de emociones en plan, de estar tanto tiempo buscando trabajo, por fin tienes el trabajo y cuando te dan el trabajo ves que no te gusta".

Primer día de trabajo

Durante esta primera jornada, las explicaciones sobre las funciones y la dinámica laboral terminaron de convencerla de que no quería continuar. Uno de los aspectos que más le hicieron replantearse su decisión fue el horario: se trataba de un empleo de 40 horas semanales, de lunes a sábado.

"¿Me voy a tener que quedar aquí en un puesto de lunes a sábado con trato de 40 horas en un sitio que no me gusta?", se pregunta. Paula considera que aceptar unas condiciones de este tipo no tenía sentido si desde el primer momento sentía que el trabajo no encajaba con sus expectativas.

Por eso, decidió que prefería volver a empezar su búsqueda antes que permanecer en un puesto que no le convencía. La joven también reconoce que su experiencia laboral todavía es limitada, pero precisamente por su edad considera que puede permitirse buscar otras oportunidades.

"Tengo 23 años, de trabajo bien poquito todavía", explica. "¿Me quedo aquí pasándolo mal o empiezo otra vez de cero? Cariño, el claro ejemplo de que empiezo desde cero las veces que haga falta".

La decisión tampoco estuvo exenta de consecuencias emocionales. Paula explica que llegó a levantarse llorando al día siguiente al pensar que tenía que regresar a un lugar al que no quería ir. De ese modo, finalmente optó por abandonar el puesto después de aquella primera jornada.

Su experiencia pone sobre la mesa una cuestión habitual entre quienes se incorporan al mercado laboral: conseguir un empleo supone un paso importante, pero las condiciones, los horarios y las expectativas también influyen a la hora de decidir si merece la pena continuar.