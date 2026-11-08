Una pareja busca voluntarios en España para vivir en su finca de 30.000 m² a cambio de cuidar animales y vivir junto al mar

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LO ESENCIAL Las claves Una familia afincada cerca de Gijón busca voluntarios para colaborar en su finca sostenible de 30.000 metros cuadrados. Se ofrece alojamiento gratuito en caravanas o tiendas de campaña equipadas, ducha caliente y comidas con productos del huerto. Los participantes realizarán tareas de bioconstrucción, huerto ecológico y cuidado de animales como ovejas, gallinas y patos. La estancia mínima es de dos semanas en una ubicación cercana al mar y a menos de 30 minutos en bici de Gijón.

En los alrededores de Gijón, Julia y Max han puesto en marcha un proyecto de vida sostenible junto a su hija de siete años y su amigo Alejandro. Tras instalarse en la zona procedentes de Alemania, la familia busca voluntarios con ganas de integrarse en una comunidad basada en el respeto por el medio ambiente.

La propiedad abarca una extensión de tres hectáreas, equivalentes a 30.000 metros cuadrados, que alberga una vivienda tradicional, un pajar y diversas estructuras en proceso de rehabilitación. En este espacio se desarrolla un proyecto de permacultura que combina la reforestación o el diseño de espacios ecológicos.

A cambio de colaborar a diario, la familia ofrece alojamiento gratuito en caravanas o tiendas de campaña totalmente equipadas con ropa de cama. Los colaboradores disponen de ducha exterior de agua caliente, baño seco de compostaje y cocina compartida, donde se elaboran comidas elaboradas con alimentos propios.

La atención a la fauna de la propiedad constituye una parte fundamental del día a día en la finca. El terreno acoge animales como gallinas, patos y ovejas, por lo que se requiere sensibilidad y compromiso para colaborar en su alimentación, limpieza de espacios y bienestar diario.

En el ámbito agrícola y estructural, los voluntarios participan en la siembra y recolección del huerto ecológico, la preparación de compost y el mantenimiento del bosque de alimentos. Asimismo, se llevan a cabo tareas de bioconstrucción y reforma de las estructuras mediante el uso de barro, cal y materiales naturales.

Proximidad al mar

La ubicación geográfica resulta privilegiada al combinar la tranquilidad del entorno con la cercanía a la costa cantábrica. La finca se sitúa a menos de 30 minutos en bicicleta de las playas y del centro urbano de Gijón, disponiendo de bicis en préstamo para desplazarse.

Durante el tiempo libre, la estancia fomenta el intercambio cultural y lingüístico, practicando idiomas como español, inglés y alemán. Los anfitriones comparten con los huéspedes sus conocimientos sobre fermentación artesanal de alimentos, música en directo y excursiones por parajes naturales como el Monte Deva.

Estructuras hechas con madera. Workaway

La convocatoria está orientada a personas abiertas y adaptables a la vida en naturaleza que deseen realizar estancias de al menos dos semanas. La rutina de trabajo es flexible y adaptada a las necesidades del grupo, priorizando el aprendizaje mutuo y la convivencia armónica.

Esta propuesta representa una oportunidad excelente para disfrutar del litoral asturiano sin costes de alquiler, adquiriendo experiencia práctica en permacultura y bioconstrucción en un ambiente acogedor y multicultural.