Page, propietario de dos pisos y dos garajes: “La solución a la vivienda pasa por una nueva ley del suelo”

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LO ESENCIAL Las claves Emiliano García-Page afirma que la solución al problema de la vivienda en España requiere desbloquear la ley del suelo en el Congreso y construir al menos 200.000 viviendas anuales. El presidente de Castilla-La Mancha ha hecho pública su declaración de bienes, revelando un sueldo bruto anual de 92.165 euros y casi 700.000 euros en ahorros e inversiones. En su patrimonio inmobiliario figuran el 50% de dos pisos con garaje de 90 metros cuadrados y dos trasteros, además de mantener una hipoteca pendiente de 58.020 euros. Su patrimonio personal se completa con dos vehículos (un Volkswagen Polo y un Mercedes Clase C-220) y una aportación al PSOE de 1.764 euros.

Si de algo se va a hablar de aquí a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, es de vivienda. Cierto que hay otros asuntos que afectan a los ciudadanos, pero la compra o el alquiler de un piso, junto a otros asuntos relacionados como los desahucios o los okupas, serán ‘el pan nuestro de cada día’ hasta entonces.

Cada partido, cada político, tiene su propia receta al respecto. Uno de esos políticos es el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha dado su visión en los Premios Autónomo del Año que organiza la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

García-Page ha sido rotundo al defender que la vivienda tiene solución en España pero con matices: "No puede ser ni simple ni automática". Desde su punto de vista, todo pasa por algo que puede parecer sencillo como es ponerse de acuerdo "en construir viviendas".

Para García-Page, la solución pasa "en buena medida, por una nueva ley del suelo. El problema de la vivienda es muy difícil de arreglarlo si la ley del suelo sigue bloqueada como está en el Congreso de los Diputados".

No es la primera ocasión que el presidente castellano-manchego da su particular ‘poción mágica’ para solucionar el problema de la vivienda. Así, en 2024, durante la XXVII Conferencia de Presidentes celebrada en Santander, dijo que "no se trata de gestionar, eso también. Se trata sobre todo de hacer miles y miles de viviendas. No menos de 200.000 viviendas al año durante los próximos 5 o 6 años".

Sueldo

El presidente más longevo del PSOE en una comunidad autónoma acaba de publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha su declaración de actividades, bienes y rentas. Y, a modo de resumen, destaca que su sueldo bruto anual es de 92.165 euros así como que sus ahorros se acercan a los 700.000 euros.

En el BOE castellano manchego, Emiliano García-Page declara poseer la cantidad de 675.810 euros ahorrados en diferentes entidades bancarias. Así, en ING, Deutsche Bank y Globalcaja tiene cuentas bancarias por valor de 73.023 euros. Mientras que en la Cuenta Naranja tiene 279.023 euros, y en un plan S&P 500, otros 323.426 euros.

Como otros tantos españoles, Page tiene una hipoteca. En esta ocasión, es con Globalcaja. ¿Y cuál es el saldo pendiente que tiene por pagar? 58.020 euros a fecha de 30 de junio.

Si ponemos el foco en su patrimonio inmobiliario, el presidente castellano-manchego dice poseer dos pisos, ambos de 90 metros cuadrados y con garaje. En ambos, adquiridos en 1997 y 2017, tiene la mitad de su propiedad. Junto a ellos, dos trasteros.

También posee un Volkswagen Polo de 2002, cuyo valor asciende a 400 euros, y un Mercedes Clase C-220, este adquirido más recientemente, en 2020, y con un valor de 40.000 euros.

Respecto a su salario, su sueldo bruto anual es de 92.165 euros. Si descontamos las pertinentes retenciones y cotizaciones a la Seguridad Social, neto ha ingresado 59.826 euros.

Cantidad a la que hay que unir 18.757 euros en concepto de indemnización como diputado regional más otros 1.541 euros de intereses por sus cuentas bancarias.

¿Cuál ha sido su aportación al PSOE? 1.764 euros (cifra bastante similar a los intereses percibidos por sus cuentas bancarias). También pagó 28.349 euros en el IRPF.