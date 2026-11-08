Mireya, 31 años: "Cobraba 1.100 € en España y en Australia llego a 100.000 €; tengo tiempo libre y no miro si llego a final de mes"

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LO ESENCIAL Las claves Mireya, fotógrafa de 31 años, emigró a Australia en 2018 con solo 200 euros tras cobrar un máximo de 1.100 euros al mes en España. Actualmente logra una facturación anual de entre 80.000 y 150.000 dólares australianos y un margen de ahorro mensual de entre 2.000 y 4.000 dólares. Destaca las facilidades para ser autónoma en Australia, con alta gratuita por teléfono y los primeros 18.000 dólares anuales exentos de impuestos. Tras obtener la residencia permanente, mantiene junto a su pareja un equilibrio laboral que le permite disponer de tiempo libre y viajar sin incertidumbre económica.

Mireya, fotógrafa de moda y comercial de 31 años, lleva ocho años residiendo en Australia. Tras pasar por una etapa previa en Londres y trabajar en Madrid, la profesional decidió emigrar a Melbourne para impulsar definitivamente su trayectoria laboral en el sector audiovisual. Lo cuenta en el canal de Youtube de Talent Match.

En la capital española, sus condiciones salariales se mantenían muy ajustadas pese a realizar múltiples empleos temporales. El ritmo de trabajo y los limitados ingresos dificultaban la capacidad de ahorro, alcanzando en su mejor momento una remuneración mensual de apenas 1.100 euros.

Ante esa falta de perspectiva, decidió dar el salto al otro charco en 2018 con solo 200 euros tras abonar el billete y el visado. Su determinación inicial se enfocó en abrirse paso a nivel profesional: "Llegué sin nada, pero si te pones de verdad se puede conseguir, incluso empezando de cero en otro país".

Después de poner fin a su primera breve incursión en la hostelería local, la fotógrafa logró consolidar rápidamente su actividad en el mercado australiano. En la actualidad, su facturación anual oscila entre los 80.000 y los 150.000 dólares, en función del volumen de encargos comerciales.

Uno de los aspectos que más destaca de las instituciones locales es la sencillez para constituirse como autónoma. "Darme de alta fue gratuito mediante una sola llamada telefónica y, además, los primeros 18.000 dólares que facturas al año están totalmente exentos de impuestos", resalta Mireya.

Esa flexibilidad y la fluidez de la demanda comercial le han permitido diseñar un calendario laboral más equilibrado. Junto a su pareja, también fotógrafo, ingresan mensualmente cerca de 12.000 dólares australianos netos, lo que les brinda un elevado margen de maniobra para el ahorro y el esparcimiento personal.

El contraste con el mercado de trabajo europeo resulta especialmente evidente en el estilo de vida cotidiano. La profesional valora disponer de vacaciones de manera prolongada y mantener la tranquilidad financiera, pudiendo ahorrar entre 2.000 y 4.000 dólares al mes sin la incertidumbre que experimentaba en España.

¿Cuánto pagan de alquiler?

Respecto al alquiler, la pareja abona unos 2.250 dólares australianos mensuales por una amplia vivienda con jardín a 20 kilómetros del centro. Esta escala de precios les permite costear sus gastos fijos sin sacrificar su bienestar ni prescindir de viajes periódicos a Europa.

Con la residencia permanente recién concedida, Mireya contempla con optimismo su carrera profesional en Melbourne. Su caso ilustra cómo la combinación de seguridad jurídica, salarios competitivos y una fiscalidad ágil para trabajadores independientes ofrece un entorno idóneo para consolidar el futuro.