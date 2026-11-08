Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y portavoz del Gobierno en el Consejo de Ministros. Alberto Ortega / Europa Press

El Gobierno cambia la norma: las parejas de hecho tendrán derecho a percibir la pensión de viudedad con sólo un requisito

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LO ESENCIAL Las claves Tener hijos en común será suficiente para acreditar una pareja de hecho y acceder a la pensión de viudedad, según el nuevo decreto aprobado por el Gobierno. El decreto permitirá revisar durante los próximos 12 meses las solicitudes de pensión de viudedad que fueron denegadas anteriormente a parejas de hecho. Las pensiones extraordinarias por actos terroristas se elevan para situarse como mínimo en el equivalente a dos salarios mínimos (2.442 euros). Se amplía la baja médica por incapacidad temporal para mujeres con patologías asociadas a la menopausia o víctimas de violencia de género.

El Gobierno está dando los últimos coletazos a la XV Legislatura. Y lo está haciendo presentando una serie de medida sociales que están siendo aprobadas en el Consejo de Ministros de los martes.

Reales decretos-ley que, con las Cortes Generales disueltas, deberán pasar el filtro de la Diputación Permanente antes de un mes desde su puesta de largo en el Consejo de Ministros. Y todo ello a las puertas de la campaña electoral.

Entre las medidas acordadas en el último de estos Consejos, destaca la ampliación de las condiciones para acceder a una pensión de viudedad.

Pensiones

Haciendo hincapié en este último punto, se ampliará el acceso a las pensiones de viudedad en caso de parejas de hecho.

Así, y a partir de ahora, la existencia de hijos en común será suficiente para acreditar la realidad de una pareja de hecho para acceder a esta prestación.

Además, el decreto permitirá revisar en los próximos 12 meses las solicitudes que fueron denegadas.

En este mismo campo, se mejoran asimismo las pensiones extraordinarias derivadas de actos terroristas.

Dicho de otra manera, ninguna de estas pensiones podrá situarse por debajo del equivalente a dos salarios mínimos (2.442 euros).

Se trata de una cifra que supera en un 36% a la que había hasta ahora, que había quedado desfasada.

Bajas médicas

En otro orden de cosas, el decreto aprobado también ampliará la incapacidad temporal (IT) para mujeres que sufren patologías asociadas a la menopausia y para víctimas de violencia de género.

Así, tendrán una prestación del 60% de la base reguladora hasta el día 20 de la baja y del 75% a partir de entonces.

La empresa abonará el salario el día de la baja, pero, a partir de entonces, la Seguridad Social se hará cargo de la prestación.

Se mejorará, además, la prestación para padres y madres por cuidado de menores con cáncer o enfermedades graves (la conocida como CUME). Los dos progenitores podrán recibirla de forma alternativa o simultánea.

Por último, y en casos de mayor vulnerabilidad, podrá mantenerse más allá de los 26 años cuando la persona afectada presente una dependencia de grado III o una discapacidad especialmente elevada.