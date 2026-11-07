En vigor: las familias con rentas bajas pueden pedir la ayuda de hasta 1.380 euros del Gobierno

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LO ESENCIAL Las claves El Gobierno activa el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), una prestación de hasta 1.380 euros anuales por hijo destinada a familias con rentas bajas. Las cuantías mensuales varían según la edad de los menores a 1 de enero de 2026: 115 euros para menores de 3 años, 80,50 euros entre 3 y 6 años, y 57,50 euros entre 6 y 18 años. No es obligatorio recibir el Ingreso Mínimo Vital para solicitarlo, pero la unidad familiar debe cumplir con límites de ingresos (no superar el 300% de la renta garantizada) y de patrimonio neto. La solicitud se gestiona a través de la Seguridad Social, tanto por internet como presencialmente, en un plazo de tres meses desde que se reúnen los requisitos o nace el menor.

Tiene nombre propio: Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI). Y el mismo puede ser solicitado por aquellas familias con rentas bajas que tengan hijos menores a su cargo. ¿Montante? Hasta 1.380 euros al año por cada hijo menor de tres años.

Quienes estén interesados deben saber que esta prestación está integrada dentro del sistema del Ingreso Mínimo Vital (IMV). ¿Hay que ser beneficiario del mismo para conseguirla? La respuesta es no porque los hogares que cumplan los requisitos económicos establecidos pueden recibir este complemento.

También hay que tener en cuenta que la cuantía es variable. De hecho, dependerá de la edad de los menores que formen parte del núcleo familiar.

Diferentes edades

Por ejemplo, si se trata de niños menores de tres años, el importe alcanza los 115 euros mensuales. Es decir, que en un año, dicha cifra sería de 1.380 euros.

La cantidad es inferior si se trata de niños que tengan entre tres y seis años: 80,50 euros al mes. Por lo tanto, 966 euros anuales.

En el caso de familias con hijos de entre seis y 18 años pueden recibir 57,50 euros mensuales. Llegarían a los 690 euros anuales.

Importante: la edad que se toma como referencia para determinar la cuantía es la que tenga cada menor a fecha de 1 de enero de 2026. Por tanto, el importe correspondiente dependerá del tramo de edad en el que se encuentre el hijo durante el año de referencia.

Eso sí, las familias deben cumplir una serie de requisitos económicos. Así, uno de ellos es que los ingresos anuales de la unidad familiar no pueden superar el 300% de la renta garantizada que corresponda al tipo de hogar.

Otro, que el patrimonio neto debe encontrarse por debajo del 150% del límite establecido para el IMV.

Además, la normativa establece otras condiciones relacionadas con la composición y situación económica de la unidad familiar. Como muestra, un botón: ninguno de los adultos que formen parte del hogar sea administrador de una sociedad mercantil.

¿Cómo realizar la solicitud? A través de la Seguridad Social, tanto por internet como presencialmente.

Se necesitan documentos como el DNI o NIE, el libro de familia y el certificado de empadronamiento, dependiendo de las circunstancias de cada solicitante.

Por último subrayar que el derecho a solicitarlo se genera desde el nacimiento del menor o desde el momento en que la familia reúne los requisitos.

El plazo para presentar la solicitud es de tres meses. Y el importe se abona mensualmente mediante transferencia bancaria.