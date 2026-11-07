Pedro Sánchez, sobre la vivienda: "Es el gran reto institucional que tiene España al incumplirse la Constitución"

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez califica la vivienda como el gran reto institucional de España por el incumplimiento flagrante del artículo 47 de la Constitución, que consagra el derecho a un hogar digno. El Gobierno ha impulsado decretos-ley de vivienda para poner freno a los fondos buitre, buscar el equilibrio entre propietarios e inquilinos y convertir la vivienda en el quinto pilar del estado del bienestar. Entre los compromisos asumidos en la legislatura figuraba la habilitación de 184.000 viviendas públicas y de alquiler asequible recurriendo a todos los recursos del Estado. Según su declaración en el Portal de Transparencia, el presidente del Gobierno posee dos viviendas con garaje en Madrid y percibió 12.845 euros por arrendamientos.

La vivienda se ha convertido en uno de los grandes pilares del Gobierno antes de las próximas elecciones del 29 de noviembre.

De hecho, y antes de la llamada a las urnas, ha elaborado dos reales decretos-ley de vivienda.

Aprobados en Consejo de Ministros dos veces, en la primera ocasión no pasaron el corte del Congreso de los Diputados; en la segunda, se está a la espera de lo que decida la Diputación Permanente del Congreso.

Ambos textos no difieren mucho uno de otro. Tanto es así que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo sobre los segundos que “mantienen la esencia de los que decayeron en el pleno del Congreso".

En la rueda de prensa de Moncloa, remarcó que las medidas de los decretos eran “ambiciosas, razonables y necesarias, de puro sentido común, de humanidad, que unen a pequeños propietarios y a inquilinos, y ponen pie en pared a los fondos buitre".

Reto institucional

Fue en 2023 cuando Pedro Sánchez arrancó su segunda legislatura al frente del Gobierno de España. Y no dudó en afirmar que la vivienda era el “gran reto institucional” que tenía España por delante.

Un reto que estaba sobre la mesa al incumplirse el artículo 47 de la Constitución, el que consagra el derecho de los españoles a una vivienda digna.

“El incumplimiento es flagrante, cotidiano y afecta a millones de personas, en especial a los jóvenes y a las familias de 40-50 años con menores a cargo”, remarcó.

De ahí que prometiese lo siguiente: “Lo que pretendemos hacer durante esta legislatura, llamando a todos los actores políticos, gubernamentales y a los agentes sociales, es usar todos los recursos del Estado para habilitar 184.000 viviendas públicas y de alquiler asequible".

Por delante, para cumplirlo, toda una legislatura en la que la vivienda dejaría de ser “un problema”, para pasar a convertirse “en un derecho real y efectivo”. Han pasado los años, y en vísperas de unas nuevas elecciones, se ha quedado en ‘agua de borrajas’.

"Los poderes públicos no podemos quedarnos de brazos cruzados sino caminar juntos de la mano, con independencia de los colores políticos, para convertir la vivienda en el quinto pilar del estado de bienestar", subrayó.

Ese mismo año 2023, Pedro Sánchez declaró dos viviendas en el Portal de Transparencia del Congreso de los Diputados.

Ambas situadas en Madrid: de una, adquirida en 1992, posee el 50% de la propiedad; y, de la otra, adquirida en 2008, el 100%. Las dos con sus correspondientes plazas de garaje y con el mismo porcentaje de propiedad.

Asimismo, y ese mismo año, el presidente del Gobierno declaró haber ingresado 12.845 euros por arrendamientos de inmuebles.