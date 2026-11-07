José, frutero: "Antes la gente se llevaba 4 kilos de manzanas y 6 de patatas; hoy compran por piezas porque la fruta está cara"

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LO ESENCIAL Las claves La subida del coste de vida ha cambiado los hábitos de consumo, pasando de compras al por mayor a la adquisición de fruta y verdura por piezas o unidades sueltas. Los fruteros advierten de una drástica caída en el volumen de cajas vendidas, aunque la facturación se mantenga por el incremento generalizado de los precios. El pequeño comercio afronta elevadas cargas de costes fijos, jornadas laborales de más de 14 horas y una feroz competencia frente a las grandes cadenas de supermercados. Los profesionales del sector ven difícil mantener una frutería desde cero hoy en día y afirman que el futuro del negocio depende de que el cliente valore la calidad y el trato cercano.

Comprar fruta y verdura fresca ha pasado de ser un hábito a un ejercicio de precisión y cálculo para muchas familias. Hace años, el frutero rebosaba gracias a sus múltiples ventajas, pero hoy es un esfuerzo económico que se nota en el mostrador de los comercios más próximos.

La subida del coste de vida ha transformado radicalmente la forma en que los clientes acuden al mercado. Los antiguos pedidos al por mayor para abastecer la despensa semanal de un hogar han dado paso a compras mucho más pequeñas, divididas por piezas o ajustadas a lo estrictamente necesario.

"La señora venía antes a la frutería y te decía: ponme cuatro kilos de manzanas, dos de tomate y seis de patatas para cocinar a todos en casa", recuerda José al repasar la evolución del consumo. El frutero señala que los compradores actuales priorizan llevarse banderas o unidades sueltas para no encarecer la cuenta.

Esta transformación en los hábitos de compra refleja una reducción notable en el volumen de género vendido, lo que complica la gestión del comercio. Aunque el importe total a fin de mes puede parecer similar debido al alza de los precios, el número de cajas de fruta comercializadas ha caído drásticamente.

A la caída en el volumen de ventas se suma la asfixiante estructura de costes fijos requerida para mantener una frutería tradicional. Entre alquileres, suministros y nóminas, un negocio con varios empleados necesita facturar importes muy elevados para cubrir sus gastos de explotación anuales.

Las jornadas de trabajo en el sector se convierten en maratones sin apenas espacio de por medio para la concienciación personal o familiar. Entrar a trabajar a las siete de la mañana y no cerrar hasta pasadas las nueve de la noche forma parte de la rutina diaria de quienes sostienen estos establecimientos.

Todo este esfuerzo se desarrolla en un entorno de competencia feroz frente a las grandes cadenas de supermercados, a las que los fruteros describen como gigantes acechando constantemente para captar al cliente. Pese a ello, el asesoramiento cercano y el producto fresco son el valor añadido del pequeño comerciante.

Futuro en el aire

"Sinceramente, montarse una frutería desde cero hoy en día sin conocer el oficio es fácil para abrir, pero dificilísimo para mantener", advierte el veterano frutero sobre las barreras del sector. Salir adelante en la actualidad exige una dedicación absoluta y un control riguroso para evitar la acumulación de pérdidas.

El futuro del comercio de barrio dependerá de que los consumidores continúen valorando el trato directo y la calidad diferencial del producto de temporada. Mantener vivas las fruterías de calle no solo protege el tejido económico local, sino que preserva la vida y la cohesión de los vecindarios.